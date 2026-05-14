Scandale “Farmgate” : un haut responsable de l’ANC défend le président Ramaphosa

Un haut responsable du Congrès national africain a exprimé mercredi son soutien au président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans le cadre du scandale dit du « Farmgate », qui continue de fragiliser la scène politique du pays.

Le secrétaire général de l’ANC, Fikile Mbalula, a déclaré que les appels à la démission du président étaient « opportunistes » et a réaffirmé son soutien lors d’une réunion interne du parti consacrée à la gestion de la crise.

L’affaire remonte à des révélations selon lesquelles de l’argent liquide aurait été volé sur la propriété privée de Ramaphosa, dissimulé dans un canapé dans son ranch. Ce scandale a alimenté des accusations de mauvaise conduite et relancé les critiques de l’opposition.

L’ANC avait déjà bloqué une procédure de destitution en 2022, mais une récente décision de justice a relancé le débat politique autour de la responsabilité du président.

Selon Mbalula, le jugement ne contient pas d’éléments suffisants pour justifier une démission du chef de l’État. Le comité exécutif national de l’ANC doit désormais examiner la situation plus en détail.

Ce nouvel épisode illustre les tensions internes persistantes au sein du parti au pouvoir, dans un contexte de pression politique croissante et de méfiance de l’opinion publique envers les élites gouvernementales.