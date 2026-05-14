L’Iran presse les BRICS de condamner Washington et Israël, au risque d’exposer les fractures du bloc

L’Iran a appelé jeudi les pays des BRICS à condamner fermement les États-Unis et Israël pour ce qu’il qualifie de violations du droit international et « d’agression illégale » contre la République islamique. Cette demande, formulée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe à New Delhi, met en lumière les tensions et divergences internes au sein du bloc.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a exhorté les membres des BRICS à adopter une position commune face à la guerre en cours impliquant l’Iran. Téhéran cherche à obtenir un soutien diplomatique explicite de la part de partenaires considérés comme des contrepoids à l’influence occidentale sur la scène internationale.

La guerre en Iran domine largement les discussions de cette réunion diplomatique et constitue un test majeur pour l’unité des BRICS, qui rassemblent notamment le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, ainsi que plusieurs nouveaux membres. Les positions divergentes des pays participants compliquent toutefois l’émergence d’une ligne commune sur le conflit.

L’Inde, pays hôte de la rencontre, a surtout insisté sur les conséquences économiques et commerciales des tensions régionales. New Delhi s’est inquiétée des perturbations du commerce maritime et a appelé à la réouverture des routes stratégiques, notamment dans le contexte des tensions autour du détroit d’Ormuz.

Les autorités indiennes craignent également les effets potentiels des sanctions et des perturbations énergétiques sur l’économie mondiale. Le conflit au Moyen-Orient exerce déjà une pression importante sur les marchés du pétrole et sur les chaînes d’approvisionnement internationales.

Cette réunion des BRICS intervient dans un contexte de forte instabilité géopolitique mondiale. Alors que certains membres du bloc entretiennent des relations étroites avec Téhéran, d’autres cherchent à préserver un équilibre diplomatique avec les puissances occidentales, rendant toute condamnation commune particulièrement délicate.