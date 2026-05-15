Donald Trump annonce un accord géant : la Chine va acheter 200 avions Boeing

Boeing pourrait décrocher l’un des plus importants contrats aéronautiques de ces dernières années. En déplacement à Pékin, Donald Trump a affirmé que la Chine avait accepté d’acheter 200 avions du constructeur américain dans le cadre des discussions économiques menées avec Xi Jinping.

Cette commande marquerait le premier achat massif d’avions Boeing par Pékin depuis près d’une décennie, après des années de tensions commerciales et diplomatiques entre les deux puissances. Selon plusieurs médias économiques américains, les discussions portaient initialement sur un volume beaucoup plus important pouvant atteindre jusqu’à 500 appareils, principalement des Boeing 737 MAX.

Un contrat stratégique au cœur du sommet Trump-Xi

Donald Trump a présenté cet accord comme l’un des premiers grands résultats économiques de son sommet avec Xi Jinping à Pékin. Le président américain cherche à obtenir des concessions commerciales chinoises afin de réduire le déficit commercial des États-Unis et soutenir l’industrie américaine, notamment dans les secteurs stratégiques comme l’aéronautique.

Pour Boeing, ce retour sur le marché chinois représenterait un soulagement majeur après plusieurs années de crise liées aux accidents du 737 MAX, aux tensions sino-américaines et à la montée en puissance d’Airbus en Chine. Pékin s’était progressivement tourné vers le constructeur européen, qui a fortement renforcé sa présence industrielle sur le territoire chinois ces dernières années.

Wall Street reste prudente malgré l’annonce

Les marchés financiers ont réagi froidement. L’action Boeing a chuté de plus de 4 % à Wall Street après les déclarations de Donald Trump, les investisseurs jugeant le volume de 200 appareils inférieur aux attentes initiales. Plusieurs analystes espéraient un accord beaucoup plus massif dans le cadre de la visite présidentielle américaine en Chine.

À ce stade, peu de détails ont été communiqués sur les modèles concernés, le calendrier des livraisons ou la valeur exacte du contrat. Des observateurs rappellent également que la Chine utilise régulièrement les commandes aéronautiques comme outil diplomatique dans ses relations avec Washington et l’Europe.

Un symbole du rapprochement économique sino-américain

Cette commande intervient dans un contexte de réchauffement prudent entre Washington et Pékin après plusieurs années de confrontation commerciale, technologique et géopolitique. Au-delà de l’aéronautique, les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping portent également sur les semi-conducteurs, l’énergie et les investissements croisés entre les deux pays.