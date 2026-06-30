Royaume-Uni : le retard du plan de défense fragilise toute la chaîne d’approvisionnement militaire

Le retard de neuf mois dans la publication du plan britannique de dépenses de défense commence à avoir des conséquences lourdes sur l’industrie du secteur, selon plusieurs acteurs concernés. Cette situation a provoqué une désorganisation de la chaîne d’approvisionnement militaire, allant jusqu’à mettre en difficulté certaines petites entreprises.

Le gouvernement britannique doit présenter mardi un plan d’investissement destiné à renforcer les capacités militaires du pays face à la menace croissante de la Russie. Ce document est attendu depuis plusieurs mois, après de longues négociations entre le ministère de la Défense et le ministère des Finances.

Au cœur des désaccords figure un déficit estimé à 28 milliards de livres sterling dans le budget de la défense. Ces tensions ont retardé la mise en œuvre de nouveaux contrats et bloqué de nombreux investissements, plongeant les entreprises du secteur dans l’incertitude.

Selon des industriels, ce retard a déjà entraîné la faillite de plusieurs petites entreprises spécialisées dans la défense. D’autres ont suspendu leurs projets d’investissement ou réduit leurs activités au Royaume-Uni pour se concentrer sur les marchés internationaux.

Les contrats du ministère de la Défense se sont également raréfiés, et même les appels d’offres de petite taille prennent désormais plus de temps à être attribués. Cette situation pousse de nombreuses entreprises britanniques à se tourner vers l’étranger, où la demande est jugée plus dynamique.

Plusieurs acteurs du secteur alertent sur un risque de perte d’emplois et d’innovation industrielle au Royaume-Uni. Selon eux, sans visibilité budgétaire claire, les investisseurs hésitent à engager des capitaux dans un secteur stratégique pourtant crucial pour la préparation militaire du pays.

Le gouvernement est désormais attendu sur la publication de son plan, considéré comme essentiel pour rétablir la confiance et éviter un affaiblissement durable de la base industrielle de défense britannique.