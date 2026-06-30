Volkswagen : le PDG Oliver Blume prépare une restructuration massive et un bras de fer sur le pouvoir interne

Le directeur général de Volkswagen, Oliver Blume, ne se contente pas de lancer un vaste plan de réduction des coûts. Selon plusieurs sources, son projet de restructuration pourrait aussi redéfinir en profondeur l’équilibre du pouvoir au sein du groupe automobile allemand, au moment où l’entreprise traverse une période de fortes turbulences.

Le constructeur, premier en Europe, envisage en effet une transformation d’ampleur historique, incluant jusqu’à 100 000 suppressions d’emplois et la fermeture de quatre usines en Allemagne. Ces mesures s’inscrivent dans un contexte de pression accrue liée aux droits de douane, à la hausse des coûts de production et à une concurrence asiatique de plus en plus agressive.

Parallèlement, Volkswagen étudie une réorganisation de ses activités, notamment une séparation entre la division des voitures particulières et celle des composants. Une telle restructuration pourrait avoir des conséquences majeures sur la gouvernance du groupe et sur l’influence de ses différents actionnaires.

Ce projet se heurte toutefois à des contraintes structurelles importantes. La loi Volkswagen, qui renforce le rôle des syndicats et du Land de Basse-Saxe détenteur d’environ 20 % des droits de vote limite la capacité de la direction à prendre certaines décisions stratégiques, notamment la fermeture d’usines.

Selon plusieurs sources citées dans le secteur financier et juridique, une scission des activités pourrait permettre de contourner partiellement ces restrictions. En isolant certaines divisions, la direction chercherait à gagner davantage de flexibilité dans la gestion industrielle du groupe.

Mais cette stratégie risque de provoquer une confrontation directe avec les syndicats et les représentants politiques. Le puissant syndicat IG Metall a déjà dénoncé ces projets, les qualifiant d’« attaque contre la loi Volkswagen », laissant présager un bras de fer social et institutionnel majeur en Allemagne.

Dans un contexte de transformation profonde de l’industrie automobile mondiale, Volkswagen s’engage ainsi dans une stratégie à haut risque, entre impératifs de compétitivité et tensions internes sur la gouvernance du groupe.