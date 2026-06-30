Les soldes d’été rallongées d’une semaine à cause de la canicule

Le ministre du Commerce Serge Papin a annoncé la prolongation des soldes d’été jusqu’au 28 juillet pour compenser la faible fréquentation des commerces pendant la vague de chaleur.

Les soldes d’été ne s’arrêteront finalement pas le 21 juillet comme prévu. Le ministre du Commerce Serge Papin a annoncé mardi sur TF1 une prolongation d’une semaine, jusqu’au 28 juillet. Cette décision vise à compenser les pertes subies par les commerçants pendant la canicule qui a frappé l’Hexagone. La vague de chaleur a dissuadé les consommateurs de se rendre dans les magasins, affectant sévèrement les ventes.

Une décision pour sauver la saison

Le ministre a justifié cette mesure par des résultats décevants. Les températures exceptionnelles ont vidé les centres commerciaux et les boutiques, privant les enseignes des ventes attendues durant cette période cruciale. Face à cette situation, le gouvernement a choisi d’accorder sept jours supplémentaires aux commerçants pour écouler leurs stocks.

Serge Papin ne ferme pas la porte à un nouveau rallongement si une autre vague de chaleur survenait d’ici fin juillet. Cette souplesse témoigne de la volonté d’accompagner le secteur du commerce face aux aléas climatiques qui perturbent de plus en plus l’activité économique.