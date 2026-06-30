British American Tobacco annonce 9 000 suppressions de postes dans une vaste restructuration mondiale

Le groupe British American Tobacco (BAT) a annoncé une importante restructuration qui entraînera la suppression d’environ 9 000 postes dans le monde. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de réduction des coûts et de transformation de l’entreprise, notamment via l’intégration de l’intelligence artificielle.

Selon le plan dévoilé lundi, environ 5 500 emplois seront directement supprimés, tandis que 3 500 autres postes seront transférés à des entreprises partenaires ou prestataires externes, dont le cabinet de conseil Accenture. Au total, près de 20 % des effectifs du groupe sont concernés par cette réorganisation.

Cette restructuration ne s’appliquera toutefois pas aux États-Unis, qui restent le principal marché et moteur de profit de British American Tobacco. L’entreprise n’a pas précisé les régions ou filiales qui seront les plus touchées par ces suppressions de postes.

Le groupe, qui commercialise notamment les marques Lucky Strike et Dunhill, fait face à un contexte difficile marqué par le déclin structurel du tabac traditionnel, des contraintes réglementaires accrues et des retards dans le développement de ses alternatives au tabac.

BAT estime que ce programme de transformation devrait générer environ 600 millions de livres sterling d’économies annuelles d’ici 2028, dont une grande partie dès 2027. L’objectif affiché est d’améliorer la rentabilité et de renforcer la compétitivité du groupe sur un marché en mutation.

Malgré ces annonces, l’action du groupe a reculé d’environ 2 % à la Bourse de Londres, sous-performant par rapport à l’indice FTSE 100. Les investisseurs semblent rester prudents face à l’ampleur des restructurations et aux incertitudes entourant la transition stratégique de l’entreprise.