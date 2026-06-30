Darmanin reconnaît les lacunes de la justice face aux violences sur enfants

Gérald Darmanin a reconnu les carences du système judiciaire français dans le traitement des violences faites aux enfants. Alors que son projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes est examiné à l’Assemblée nationale, le ministre de la justice a admis que la prise de conscience au sein de la chaîne pénale demeure insuffisante. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions avec les magistrats, qui reprochent au garde des Sceaux d’avoir cherché des boucs émissaires pour justifier les dysfonctionnements du système.

Nouvelles structures pour accompagner les victimes

Le ministre a annoncé la création prochaine d’une direction des victimes et des usagers au sein du ministère de la justice, lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes du Sénat le 19 février. Il a également évoqué l’instauration à venir d’un Code des violences intrafamiliales. Gérald Darmanin a toutefois regretté l’absence d’un véritable service de statistiques au sein de son ministère, reconnaissant ainsi les lacunes structurelles de l’administration dans la protection des femmes et des enfants victimes de violences.

Les victimes témoignent de leur profond sentiment d’abandon face à la lenteur des procédures judiciaires. Plusieurs femmes ont fait part de leur désarroi devant le ministre, soulignant leur isolement durant les longues années d’attente avant le jugement de leur agresseur. Les parlementaires ont interpellé Gérald Darmanin sur le nombre élevé de classements sans suite et ont évoqué des affaires récentes qui illustrent les défaillances du système dans l’accompagnement et la protection des plaignantes.