Canal+ mettra fin à son réseau de distribution physique agréé en France à compter du 1er septembre 2026. Cette décision met un terme à un dispositif lancé avec la chaîne en 1984, à une époque où l’abonnement passait obligatoirement par des points de vente physiques. Pendant plus de quatre décennies, ces revendeurs agréés ont vendu des abonnements Canal+, remis du matériel aux clients, accompagné l’installation des équipements et servi d’intermédiaires de proximité pour les abonnés.

Jusqu’à 4 000 points de vente à son apogée

Le réseau Canal+ a compté jusqu’à environ 4 000 points de distribution au plus fort de son développement. Cette présence physique a longtemps été un élément central du modèle commercial de la chaîne, notamment avec le développement du satellite et de Canalsat. Ces points de vente étaient reconnaissables à leur enseigne Canal+. Ils permettaient aux clients de souscrire un abonnement, de récupérer un décodeur, de faire gérer certains problèmes techniques ou d’obtenir un accompagnement direct, en particulier pour les installations à domicile.

La décision ne signifie pas que toutes les boutiques concernées vont fermer. Une grande partie de ces revendeurs sont des entreprises indépendantes : antennistes, électriciens, installateurs ou commerces spécialisés qui proposaient Canal+ comme activité complémentaire. Mais à partir du 1er septembre 2026, ces entreprises perdront l’agrément leur permettant de vendre Canal+ et de gérer certains services liés aux abonnements. Elles pourront continuer leurs autres activités, mais ne représenteront plus Canal+ dans ce cadre commercial.

Le numérique a remplacé le comptoir

Canal+ justifie cette décision par l’évolution du marché et des usages. Les abonnements se font désormais largement en ligne, les téléviseurs connectés ont réduit le besoin d’un passage en boutique, et les services de streaming ont profondément transformé l’accès aux contenus. Le groupe estime que ce réseau physique est devenu trop coûteux et trop complexe à maintenir, alors que son rôle est devenu marginal dans le parcours des abonnés.

Ce qui change pour les abonnés

Les abonnés qui passaient encore par un revendeur physique devront désormais se tourner directement vers les services de Canal+ pour les demandes liées au matériel, au remplacement d’un décodeur ou à l’assistance technique. La relation client bascule donc davantage vers les canaux directs du groupe : espace abonné, application, assistance en ligne et service client. Canal+ ne supprime pas l’accompagnement, mais retire aux revendeurs indépendants leur rôle d’intermédiaires agréés.

Une page se tourne pour la télévision payante française

Cette décision marque la fin d’un modèle qui a accompagné la naissance et l’essor de la télévision payante en France. Pendant des années, l’abonnement Canal+ était lié à un lieu physique, à un revendeur local, à un décodeur remis en main propre et à une installation concrète chez l’abonné. À partir de septembre 2026, Canal+ refermera ce chapitre. Le groupe poursuit sa transformation vers un modèle centré sur la souscription directe, les usages connectés et la distribution numérique. Le logo Canal+ disparaîtra progressivement des vitrines agréées, symbole d’une époque où s’abonner à une chaîne payante commençait encore au comptoir d’un magasin.