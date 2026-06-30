Jégou et Auradou accusés de viol: le dossier revient devant la Cour suprême de Mendoza en Argentine

L’affaire Jégou-Auradou n’est pas terminée. La Cour suprême provinciale de Mendoza, en Argentine, doit examiner ce mercredi 1er juillet le recours en cassation déposé par la plaignante qui accuse les internationaux français de rugby Hugo Auradou et Oscar Jégou de viol. L’audience est prévue à 9 heures, heure locale, devant trois juges.

Ce recours a lieu plus d’un an après la confirmation en appel du non-lieu dont les deux joueurs avaient bénéficié. La procédure porte sur des faits présumés survenus dans la nuit du 6 au 7 juillet 2024 à Mendoza, après un match du XV de France contre l’Argentine.

Une plainte pour viol aggravé en réunion

Pour rappel, la plaignante, une Argentine de 39 ans au moment des faits, accuse Hugo Auradou et Oscar Jégou de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel à Mendoza. Les deux joueurs ont toujours contesté l’accusation et affirmé que les relations sexuelles étaient consenties. Les deux rugbymen avaient été arrêtés en Argentine en juillet 2024, pendant la tournée du XV de France en Amérique du Sud. Ils avaient ensuite été placés sous contrôle judiciaire, dont une période d’assignation à résidence, avant d’être autorisés à rentrer en France début septembre 2024.

Un non-lieu prononcé puis confirmé

Le 10 décembre 2024, la justice argentine a prononcé un non-lieu dans cette affaire. La juge a suivi la position du parquet, qui estimait que le dossier ne permettait pas de soutenir l’accusation jusqu’à un procès.

La plaignante a ensuite fait appel. Le 18 février 2025, la chambre d’appel de Mendoza a confirmé l’abandon des poursuites contre Hugo Auradou et Oscar Jégou. Cette décision a fermé la voie d’un procès à ce stade, mais elle n’a pas mis fin à toutes les possibilités de recours.

Le recours vise des erreurs dans l’enquête

Le recours en cassation déposé par les avocats de la plaignante conteste la manière dont l’affaire a été traitée. Ils dénoncent plusieurs erreurs et omissions au cours de l’enquête et veulent obtenir un nouvel examen du dossier par la juridiction supérieure de Mendoza.La plaignante entend poursuivre la procédure jusqu’au bout des recours disponibles. Après le non-lieu de décembre 2024 et sa confirmation en février 2025, cette audience devant la Cour suprême provinciale constitue donc une nouvelle étape judiciaire majeure.

Les joueurs restent présumés innocents

Hugo Auradou et Oscar Jégou ne sont pas jugés coupables. Les poursuites ont été abandonnées en première instance puis en appel, et les deux joueurs restent présumés innocents. Le recours examiné ce mercredi ne correspond pas à un nouveau procès immédiat : il doit déterminer si la décision précédente peut être maintenue ou si des éléments de procédure justifient une nouvelle suite judiciaire. Depuis leur retour en France, les deux internationaux ont repris leur carrière. Hugo Auradou évolue avec Pau, Oscar Jégou avec La Rochelle, et les deux joueurs sont revenus dans le paysage du rugby français après l’abandon des poursuites en Argentine.