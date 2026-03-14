Le Stade de France a vécu une soirée historique lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2026. Dans un match totalement débridé, l’équipe de France s’est imposée 48 à 46 face à l’Angleterre grâce à une pénalité de Thomas Ramos dans les dernières secondes. Cette victoire spectaculaire permet aux Bleus de remporter le tournoi après une rencontre marquée par une avalanche d’essais et de coups de pied décisifs.

Le festival de Louis Bielle-Biarrey

La grande figure de la soirée côté français est l’ailier Louis Bielle-Biarrey. Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles a inscrit quatre essais au cours de la rencontre, une performance exceptionnelle à ce niveau. Il a d’abord ouvert son compteur dès le début de match après une action rapide de la ligne arrière française.

Il marque ensuite un deuxième essai à la suite d’un mouvement collectif lancé par Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Avant la pause, Bielle-Biarrey frappe une troisième fois en profitant d’un ballon écarté rapidement jusqu’à son aile pour plonger dans l’en-but.

En seconde période, alors que le match reste extrêmement serré, l’ailier français inscrit son quatrième essai, confirmant sa soirée exceptionnelle et permettant aux Bleus de rester au contact des Anglais dans une rencontre où les deux équipes se répondent constamment.

Thomas Ramos décisif au pied

Au pied, l’arrière Thomas Ramos a également joué un rôle crucial. Buteur principal de l’équipe de France, il a inscrit plusieurs transformations après les essais tricolores ainsi que plusieurs pénalités au cours du match.

Mais le moment décisif intervient dans les toutes dernières secondes. Alors que l’Angleterre mène d’un point, les Bleus obtiennent une pénalité à environ 45 mètres face aux poteaux après une faute anglaise dans un ruck. Ramos s’avance sous une pression énorme et réussit son tir. Cette pénalité offre la victoire à la France 48 à 46 et déclenche l’explosion de joie du Stade de France.

La rencontre a été marquée par une avalanche d’essais. Les Anglais marqué 7 essais, contre 6 pour les Bleus.

Un titre arraché dans un final irrespirable

Avec cette victoire spectaculaire face à leur rival historique, l’équipe de France conclut le Tournoi des 6 Nations de la plus belle des manières. Le quadruplé de Louis Bielle-Biarrey et la pénalité décisive de Thomas Ramos offrent aux Bleus un succès mémorable.

Dans un match qui restera comme l’un des plus spectaculaires de l’histoire du tournoi, la France a su garder son sang-froid jusqu’au bout pour s’emparer du trophée devant un Stade de France en liesse.