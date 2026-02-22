Tournoi des 6 Nations: le XV de France domine l’Italie et se rapproche du Grand Chelem

Le XV de France a poursuivi son parcours dans le Tournoi des 6 Nations 2026 ce dimanche en s’imposant face à l’Italie (33‑8) au Stade Pierre‑Mauroy de Lille. Malgré cette victoire bonifiée, les Tricolores ont livré une prestation inégale, moins flamboyante que leurs succès contre l’Irlande (36‑14) et le pays de Galles (54‑12).

Un départ fulgurant puis un temps faible

Les Bleus ont rapidement pris le contrôle du match, inscrivant trois essais dans les trente premières minutes. Mais ensuite, l’équipe a semblé perdre en intensité pendant une bonne partie de la rencontre. Néanmoins, ils ont sécurisé le point de bonus offensif en fin de match, confirmant leur statut d’équipe encore invaincue du tournoi.

Des ajustements tactiques imposés par les absences

La veille du match, l’ouvreur titulaire Matthieu Jalibert a été déclaré forfait pour une gêne au mollet, obligeant le staff à réorganiser la charnière. Thomas Ramos a été repositionné au poste de demi d’ouverture et Gaël Dréan a été appelé pour sa première sélection. Fabien Galthié a également modifié la deuxième ligne en titularisant Thibaud Flament et Emmanuel Meafou pour renforcer la mêlée face aux Italiens.

Une Italie en progrès mais dépassée

L’équipe italienne de Gonzalo Quesada, avec le retour d’Ange Capuozzo, a montré des signes de progression mais n’a jamais pu inquiéter les Tricolores. Le capitaine français Antoine Dupont avait d’ailleurs souligné que l’Italie « n’est plus une surprise » et qu’elle progresse d’année en année.

Cap sur le Grand Chelem

Avec cette victoire, les Bleus restent en tête du classement et se tournent désormais vers leurs prochains défis : l’Écosse le 7 mars à Édimbourg, puis l’Angleterre le 14 mars, dans l’optique de décrocher le 11e Grand Chelem de l’histoire du XV de France.