Ce samedi, l’équipe d’Italie a signé l’un des plus grands exploits de son histoire en battant l’Angleterre 23-18 au Stadio Olimpico de Rome lors du Tournoi des Six Nations. Ce succès met fin à plus de trois décennies de domination anglaise : jamais auparavant la Squadra Azzurra n’avait réussi à battre le XV de la Rose en match officiel. Après plus de 30 confrontations perdues depuis leur première rencontre en 1991, les Italiens ont enfin brisé cette barrière symbolique devant leur public.

Un match longtemps indécis

La rencontre a longtemps été serrée. L’Angleterre pensait avoir pris l’ascendant en première période grâce à deux essais, mais l’Italie est restée au contact grâce à la précision de son jeu au pied et à une défense très disciplinée. À la pause, l’écart restait minime et la tension palpable dans un Stadio Olimpico totalement acquis à la cause italienne.

En seconde période, la physionomie du match a progressivement basculé. Les Italiens ont gagné en intensité, multipliant les séquences offensives et mettant la défense anglaise sous pression. Profitant également de l’indiscipline adverse et de plusieurs sanctions temporaires, ils ont réussi à prendre l’avantage dans les derniers instants.

L’essai qui change tout

Le tournant intervient à moins de dix minutes de la fin. Sur une action rapide initiée sur l’aile, l’Italie trouve la faille et inscrit l’essai décisif qui fait exploser le stade. Cet éclair offensif scelle la victoire italienne et plonge les Anglais dans le doute. Malgré une tentative de réaction dans les dernières minutes, l’Angleterre ne parvient pas à reprendre l’avantage.

Une page historique du rugby italien

Ce succès dépasse largement le simple résultat d’un match de tournoi. Depuis son entrée dans le Six Nations en 2000, l’Italie a souvent été considérée comme l’équipe la plus fragile de la compétition. Battre l’Angleterre, l’une des grandes puissances historiques du rugby mondial, constitue donc un symbole fort de la progression du rugby italien.

Pour les supporters azzurri, cette victoire restera comme un moment fondateur : celui où l’Italie a prouvé qu’elle pouvait rivaliser et battre toutes les nations majeures du Tournoi. Pour l’Angleterre, en revanche, cette défaite inattendue marque un coup d’arrêt et relance les interrogations sur la régularité du XV de la Rose dans cette édition du Six Nations.