Rugby – La finale du Top 14 opposera Montpellier au Stade Toulousain

La finale du Top 14 2025-2026 opposera le Montpellier Hérault Rugby au Stade Toulousain. Le rendez-vous est programmé samedi 27 juin, à 21h00, au Stade de France. L’affiche mettra aux prises les deux premiers de la saison régulière : Toulouse, leader à l’issue des 26 journées, et Montpellier, deuxième du classement.

Montpellier éteint Paris et retrouve la finale

Montpellier a validé son billet en battant le Stade Français Paris en demi-finale, samedi 20 juin, à Marseille. Score final : 25-15. Dans un match fermé, tendu et longtemps accroché, le MHR a construit sa qualification avec du réalisme, de la discipline dans les moments clés et une meilleure gestion de la seconde période. Les Parisiens ont inscrit deux essais, mais Montpellier a gardé la main au tableau d’affichage grâce à son efficacité au pied. Hugo Domingo Miotti a pesé lourd dans le score, avant qu’une pénalité de Léo Coly à la 72e minute ne sécurise définitivement l’écart. Le Stade Français, auteur d’une saison régulière solide terminée à la troisième place, s’arrête donc aux portes de la finale. Pour Montpellier, cette qualification marque un retour au premier plan. Le club héraultais disputera sa première finale de Top 14 depuis 2022. Cette année-là, le MHR avait remporté le premier Bouclier de Brennus de son histoire face à Castres.

Toulouse écrase le Racing et défendra son titre

Le Stade Toulousain avait ouvert le week-end des demi-finales par une démonstration face au Racing 92. Les Rouge et Noir se sont imposés 71-17, vendredi, également à Marseille. Toulouse a inscrit dix essais et s’est qualifié sans discussion pour une nouvelle finale. Cette victoire confirme la place centrale du club haut-garonnais dans le championnat. Toulouse est triple champion de France en titre, vainqueur en 2023, 2024 et 2025. Le club disputera une quatrième finale consécutive de Top 14 et visera un nouveau Bouclier de Brennus. Premier de la phase régulière avec 86 points, le Stade Toulousain avait terminé devant Montpellier, deuxième avec 82 points. La finale réunira donc les deux équipes les plus régulières de la saison.

Une finale entre le champion en titre et le dernier club à l’avoir fait tomber

Toulouse domine le rugby français depuis plusieurs saisons. Montpellier reste, à ce jour, le dernier club autre que Toulouse à avoir remporté le Top 14, avec son titre de 2022. Le MHR arrive en finale avec une saison pleine, construite sur la régularité. Son parcours l’a mené directement dans le haut du classement, puis jusqu’à Saint-Denis après une demi-finale maîtrisée face au Stade Français.Toulouse arrive avec un statut différent : celui du champion installé, du tenant du titre et du club le plus titré du rugby français. Son succès très large contre le Racing 92 a confirmé sa puissance offensive au moment décisif de la saison.

Le Stade de France comme juge final

La finale se jouera samedi 27 juin à 21h00 au Stade de France. Le vainqueur soulèvera le Bouclier de Brennus et succédera officiellement au palmarès 2025, remporté par Toulouse.Pour Montpellier, l’enjeu sera de décrocher un deuxième titre national après celui de 2022. Pour Toulouse, il s’agira de prolonger une série historique et d’ajouter une nouvelle ligne à un palmarès déjà record.