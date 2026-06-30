États-Unis : l’administration Trump veut conditionner les prêts étudiants aux revenus des diplômés

L’administration du président Donald Trump s’apprête à durcir les conditions d’accès des établissements d’enseignement supérieur aux prêts étudiants fédéraux. Selon le ministère américain de l’Éducation, les universités et écoles devront désormais démontrer que leurs diplômés obtiennent des revenus suffisants après leurs études pour continuer à bénéficier de ce financement.

Les nouvelles règles, dont la publication est prévue le 1er juillet, instaurent un système baptisé « Student Transparency and Tuition System » (STATS), accompagné d’une règle de responsabilité fondée sur les revenus. L’objectif affiché est de mieux évaluer le retour sur investissement des formations financées par des fonds publics.

Dans le cadre de ce dispositif, les programmes de premier cycle devront prouver que leurs diplômés gagnent davantage, en moyenne, qu’un titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires. Les programmes de deuxième cycle devront, quant à eux, démontrer que leurs diplômés perçoivent des revenus supérieurs à ceux d’une personne titulaire d’une licence.

Les établissements qui ne rempliraient pas ces critères pendant deux des trois années consécutives d’évaluation perdraient leur éligibilité au programme fédéral de prêts directs. Le ministère de l’Éducation précise que les premières évaluations auront lieu à partir de 2027.

En cas d’échec répété pendant trois années consécutives, les autorités pourraient aller plus loin en retirant également à ces programmes l’accès aux aides fédérales prévues par le titre IV de la loi sur l’enseignement supérieur, y compris les célèbres bourses Pell destinées aux étudiants les plus modestes.

Cette réforme s’inscrit dans la politique menée par Donald Trump à l’égard des universités américaines. Depuis son retour à la Maison-Blanche, son administration a multiplié les mesures visant les établissements d’enseignement supérieur et tenté, à plusieurs reprises, de conditionner ou de réduire certains financements fédéraux.