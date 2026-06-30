Un an après la disparition de l’USAID, un sondage révèle que les Américains soutiennent toujours l’aide au développement

Un an après le démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) par l’administration de Donald Trump, une majorité d’Américains continue de soutenir l’aide étrangère au développement, selon un sondage publié lundi. Cette tendance s’observe également parmi une partie des électeurs républicains et des sympathisants du mouvement MAGA.

L’USAID avait été supprimée en 2025 dans le cadre d’une vaste réorganisation menée par l’administration Trump. Cette décision s’était accompagnée du licenciement de milliers d’employés et d’une profonde remise en cause de la politique américaine d’aide internationale.

Selon l’enquête, réalisée auprès de 2 022 électeurs potentiels entre le 12 et le 16 juin, une majorité des personnes interrogées estime que les États-Unis doivent continuer à financer des programmes d’aide au développement à l’étranger. Le soutien est particulièrement marqué lorsque cette aide est présentée comme ciblée et répondant à des objectifs précis.

Le sondage montre également que de nombreux électeurs républicains et partisans de Donald Trump restent favorables à certaines formes d’aide internationale, notamment lorsqu’elles sont perçues comme servant les intérêts stratégiques des États-Unis ou répondant à des crises humanitaires majeures.

Ces résultats interviennent alors que les conséquences de la fermeture de l’USAID continuent de se faire sentir dans plusieurs pays dépendants de l’aide américaine. De nombreuses organisations humanitaires ont alerté ces derniers mois sur les difficultés rencontrées pour maintenir certains programmes de santé, d’alimentation et de développement.

L’enquête suggère ainsi un décalage entre les choix politiques opérés par l’administration Trump et les opinions d’une partie importante de l’électorat américain, qui continue de considérer l’aide internationale comme un outil utile de la politique étrangère des États-Unis.