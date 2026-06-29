MÉDIAS Télévision

Michel Drucker rempile: «Vivement dimanche» repart pour une 29e saison sur France 3

29 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Michel Drucker rempile: «Vivement dimanche» repart pour une 29e saison sur France 3
Michel Drucker rempile: «Vivement dimanche» repart pour une 29e saison sur France 3

Vivement dimanche est renouvelée pour une 29e saison à la rentrée sur France 3, avec Michel Drucker aux commandes. L’émission poursuivra donc son parcours sur la chaîne publique, dans la case du dimanche après-midi où elle est installée depuis son transfert sur France 3.  

Michel Drucker conserve son fauteuil rouge

Michel Drucker reste le visage du programme. L’animateur continuera de recevoir des invités issus du spectacle, de la culture et de la société, dans un format mêlant entretiens, hommages et prestations artistiques. France Télévisions présente l’émission comme un plateau de variétés construit autour de ces séquences.  

Une nouvelle saison attendue en septembre

La reprise est annoncée pour la rentrée de septembre, avec une nouvelle saison inédite. La fin de saison a été marquée par des ajustements de programmation, notamment le 28 juin, avec la place laissée aux Championnats de France de cyclisme.  

Un programme toujours installé dans le paysage télé

Lancé en 1998, Vivement dimanche reste l’un des rendez-vous les plus identifiés de la télévision française. Après son passage de France 2 à France 3 en 2022, l’émission a conservé son principe : un invité principal, des proches, des artistes, des humoristes et des séquences de mémoire autour de figures populaires.  

France 3 mise sur la continuité

Avec ce renouvellement, France 3 maintient un programme patrimonial de son offre dominicale. La chaîne conserve aussi l’association directe entre Vivement dimanche et Michel Drucker, dont la présence reste centrale dans l’identité de l’émission.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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