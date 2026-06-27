Mauvaise surprise ! RTL arrête «On refait la télé». Éric Dussart annonce la fin d’une émission après 10 saisons

Éric Dussart a annoncé la fin de On refait la télé, émission qu’il animait avec Jade sur RTL. L’annonce est tombée au terme de la dixième saison du programme, présenté chaque samedi de 11h30 à 12h30 et consacré à l’actualité du petit écran, aux souvenirs d’antenne et aux confidences de personnalités de la télévision.

Une annonce faite à l’antenne

La fin de l’émission a été annoncée par Éric Dussart lui-même, dans les dernières minutes du programme. L’animateur a indiqué que cette dixième saison serait aussi la dernière. Il a résumé l’arrêt par une formule claire : « L’aventure s’arrête ici à notre plus grand regret ».

Une émission portée par Éric Dussart et Jade

On refait la télé reposait sur un format comprenant un invité, une conversation autour de la télévision, des souvenirs de carrière, des séquences marquantes et des moments plus personnels. RTL présentait l’émission comme un rendez-vous hebdomadaire animé par Éric Dussart et Jade, chaque samedi en fin de matinée.

Des audiences mises en avant par Dussart

Dans son message d’au revoir, Éric Dussart a insisté sur la fidélité du public. Il a évoqué plus d’un million d’auditeurs et une forte consommation des séquences en vidéo sur le numérique. Il a aussi glissé une phrase sèche sur les chiffres : « Les chiffres sont têtus ».

Cyril Féraud pour la dernière

La dernière émission a reçu Cyril Féraud. L’épisode, publié le 27 juin 2026, était présenté comme la toute dernière d’On refait la télé. L’animateur de télévision y est revenu notamment sur son arrivée à la tête de « Fort Boyard », sur son père disparu et sur plusieurs moments de sa carrière.

Un départ sans adieu définitif

Éric Dussart n’a pas fermé la porte à une suite hors de RTL. Sa dernière phrase laisse entendre que le rendez-vous pourrait renaître ailleurs : « On se retrouve bientôt, ailleurs ». À ce stade, aucun nouveau format, aucune destination et aucune date de reprise n’ont été annoncés publiquement.