L’Australie durcit son interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs et double les sanctions contre les géants de la tech

L’Australie a annoncé un renforcement de sa législation sur l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, en doublant les sanctions financières encourues par les entreprises technologiques qui ne respectent pas l’interdiction visant les moins de 16 ans.

Le gouvernement australien estime que les plateformes n’en font pas assez pour empêcher les adolescents de créer ou de conserver des comptes, malgré l’entrée en vigueur de cette mesure il y a six mois.

La peine maximale pour les manquements systématiques passe ainsi de 49,5 millions de dollars australiens à 99 millions de dollars australiens, soit environ 68 millions de dollars américains.

Le gouvernement prévoit également de renforcer les pouvoirs du Commissaire à la sécurité en ligne, le régulateur australien de l’internet. Celui-ci pourra désormais contraindre les plateformes à fournir des preuves détaillées des mesures mises en œuvre pour empêcher les moins de 16 ans d’accéder à leurs services.

Les autorités enquêtent actuellement sur cinq grandes plateformes soupçonnées de ne pas respecter pleinement la loi : Instagram et Facebook (Meta), YouTube (Google), Snapchat (Snap) et TikTok.

Selon le Premier ministre Anthony Albanese, les entreprises technologiques doivent faire davantage pour protéger les jeunes.

« Je suis encouragé par l’évolution des mentalités et la dynamique mondiale que nous avons constatée depuis l’introduction de l’âge minimum d’utilisation des réseaux sociaux, mais il est clair que les géants de la tech n’en font pas assez pour se conformer à la loi. Il y a encore trop d’enfants sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le gouvernement affirme que plus de cinq millions de comptes appartenant à des utilisateurs de moins de 16 ans ont été désactivés ou supprimés depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction.

Cette législation australienne est suivie de près par plusieurs pays. Le Royaume-Uni a notamment annoncé ce mois-ci son intention de renforcer lui aussi les restrictions visant les réseaux sociaux, ainsi que certaines plateformes de jeux vidéo et de diffusion en direct, afin de mieux protéger les mineurs en ligne.