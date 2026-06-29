L’Égypte accélère ses privatisations avec la mise en Bourse de quatre entreprises publiques

Le gouvernement égyptien a annoncé le lancement du processus de privatisation de quatre entreprises publiques en leur accordant une cotation préliminaire en Bourse. Cette décision s’inscrit dans le cadre du programme de réformes économiques visant à accroître la participation du secteur privé dans l’économie du pays.

Parmi les sociétés concernées, trois appartiennent au secteur pétrolier : Engineering for Petroleum and Chemical Industries (ENPPI), Egyptian Linear Alkyl Benzene Company (ELAB) et Petroleum Marine Services. La quatrième entreprise est Maamoura for Reconstruction and Tourism Development, spécialisée dans le développement immobilier et touristique.

L’attribution d’une cotation préliminaire constitue une étape importante avant une éventuelle introduction en Bourse ou l’ouverture du capital à des investisseurs privés. Les autorités n’ont toutefois pas précisé le calendrier des futures opérations ni la part du capital qui pourrait être cédée.

Ce programme de privatisation s’inscrit dans les efforts déployés par l’Égypte pour attirer davantage d’investissements, renforcer le rôle du secteur privé et soutenir son économie. Le gouvernement poursuit depuis plusieurs années une politique de réformes destinée à améliorer les finances publiques et à stimuler la croissance.

Les entreprises du secteur pétrolier occupent une place stratégique dans l’économie égyptienne, tandis que Maamoura for Reconstruction and Tourism Development est active dans des projets liés à l’immobilier et au tourisme. La privatisation de ces sociétés marque une nouvelle étape dans la stratégie économique du gouvernement, qui cherche à moderniser les entreprises publiques tout en diversifiant les sources de financement.