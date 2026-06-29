Les États-Unis exhortent les migrants sous protection temporaire à obtenir la résidence permanente ou à quitter le pays

Les migrants vivant aux États-Unis sous le régime du statut de protection temporaire (TPS) devraient demander la résidence permanente s’ils y sont éligibles ou retourner dans leur pays d’origine, a déclaré dimanche le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin. Cette prise de position intervient dans un contexte de durcissement de la politique migratoire menée par l’administration du président Donald Trump.

S’exprimant sur la chaîne CNN, Markwayne Mullin a réagi à la récente décision de la Cour suprême des États-Unis, qui a autorisé l’administration Trump à mettre fin au statut humanitaire protégeant de l’expulsion des centaines de milliers de ressortissants haïtiens et syriens.

Le statut de protection temporaire permet à des étrangers originaires de pays touchés par des conflits, des catastrophes naturelles ou d’autres crises majeures de vivre et de travailler légalement aux États-Unis pendant une période limitée. L’administration Trump estime toutefois que ce dispositif ne doit pas devenir un moyen de résidence permanente.

Selon Markwayne Mullin, les personnes bénéficiant du TPS et souhaitant rester durablement aux États-Unis devraient emprunter les voies légales existantes pour obtenir une carte de résident permanent. À défaut, elles devraient quitter le territoire une fois leur protection arrivée à son terme.

Cette déclaration s’inscrit dans la politique de fermeté affichée par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. L’immigration demeure l’une des priorités de son administration, qui cherche à renforcer les expulsions et à limiter les dispositifs de protection humanitaire accordés aux migrants.

La décision de la Cour suprême et les déclarations du secrétaire à la Sécurité intérieure suscitent de vives inquiétudes parmi les organisations de défense des droits des immigrés. Celles-ci redoutent que des centaines de milliers de personnes soient désormais exposées au risque d’expulsion vers des pays confrontés à des conflits armés, à une grave instabilité ou à des crises humanitaires.