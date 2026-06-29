Donald Trump veut transformer un parcours de golf centenaire de Washington en « l’un des meilleurs au monde »

Le président américain Donald Trump a annoncé que les travaux de rénovation du parcours public East Potomac Golf Links, situé à Washington, débuteront en septembre. Il a affirmé vouloir faire de ce site historique l’un des meilleurs terrains de golf au monde.

Cette décision intervient après une visite du parcours effectuée dimanche en compagnie du secrétaire à l’Intérieur, Doug Burgum, et de l’architecte de golf Tom Fazio. À l’issue de cette visite, Donald Trump a indiqué avoir décidé de lancer un vaste projet de modernisation afin de redonner au site son prestige.

Le East Potomac Golf Links, ouvert depuis plus d’un siècle, est l’un des parcours publics les plus connus de la capitale américaine. Le projet annoncé prévoit une rénovation complète de ses installations, même si les autorités n’ont pas encore communiqué de calendrier détaillé des travaux ni d’estimation de leur coût.

Donald Trump, propriétaire de plusieurs complexes golfiques à travers le monde, a régulièrement affiché son intérêt pour le développement de ce sport. Avec cette rénovation, il entend transformer ce parcours emblématique en une destination de premier plan pour les amateurs de golf tout en préservant son caractère public.

Les travaux devraient donc débuter en septembre, marquant le lancement d’un projet qui pourrait modifier en profondeur l’un des sites sportifs historiques de Washington.