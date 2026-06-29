Explosion des prix de l’électricité : les Philippins se ruent sur les panneaux solaires

Confrontés à une forte hausse des prix de l’électricité, les Philippins sont de plus en plus nombreux à installer des panneaux solaires sur les toits de leurs habitations. Selon Reuters, cette ruée vers l’énergie solaire fait désormais des Philippines le premier marché mondial pour les installations photovoltaïques depuis le début de la guerre entre Israël et l’Iran.

Le principal distributeur d’électricité du pays, Meralco, a augmenté ses tarifs d’environ 10 % depuis le début du conflit au Moyen-Orient, à la fin du mois de février. Pour un foyer consommant en moyenne 200 kilowattheures par mois, la facture d’électricité représente désormais près de 12 % des revenus mensuels, une charge de plus en plus difficile à supporter pour de nombreux ménages.

Les Philippines figurent parmi les rares pays d’Asie du Sud-Est à ne pratiquement pas subventionner le prix de l’électricité. Les consommateurs y paient ainsi les tarifs résidentiels les plus élevés de la région. Seul Singapour affiche des prix comparables, mais le pouvoir d’achat moyen de ses habitants est près de treize fois supérieur à celui des Philippins.

Face à cette situation, de nombreux particuliers revoient leurs projets énergétiques. C’est le cas d’Adrian Sabatera, un ingénieur logiciel de 39 ans, qui envisageait depuis longtemps d’installer des panneaux solaires mais jugeait l’investissement trop important. La baisse progressive du coût des équipements, combinée à l’envolée des tarifs de l’électricité, l’a finalement convaincu de franchir le pas.

Selon Reuters, la hausse de la demande s’accompagne également d’un raccourcissement des délais de rentabilité des installations solaires. Toutefois, l’accès au financement reste un obstacle pour une grande partie des ménages, les prêts destinés à ce type d’équipement étant généralement accordés sans garantie et demeurant difficiles à obtenir pour les foyers aux revenus modestes.