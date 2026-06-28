Le parti au pouvoir en Russie a annoncé qu’il présentera un vétéran blessé de la guerre en Ukraine parmi ses principales figures pour les élections législatives prévues en septembre. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de Russie unie visant à mettre en avant des personnalités associées au conflit, aux côtés de hauts responsables politiques du pays.

Lors du congrès préélectoral du parti, son président, Dmitri Medvedev, a indiqué que le vétéran Vladislav Golovin figurerait parmi les principaux candidats de Russie unie. Blessé durant la guerre en Ukraine, il sera accompagné sur la liste par le correspondant de guerre de la télévision d’État Evgueni Poddubny.

Le parti a également choisi de mettre en avant deux figures politiques de premier plan : le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le maire de Moscou Sergueï Sobianine. Leur présence en tête de liste illustre la volonté de Russie unie de s’appuyer sur des personnalités bénéficiant d’une forte notoriété nationale.

Cette composition reflète l’importance accordée par les autorités russes à la guerre en Ukraine dans leur communication politique. En intégrant un vétéran du conflit et un journaliste de guerre aux côtés de responsables gouvernementaux expérimentés, le parti entend mettre en avant son soutien aux militaires engagés et renforcer son image à l’approche du scrutin.

Les élections législatives de septembre constitueront un rendez-vous politique majeur en Russie, où Russie unie cherche à conserver sa position dominante au Parlement. La campagne devrait être marquée par les enjeux liés au conflit en Ukraine, qui demeure au cœur de la vie politique du pays.