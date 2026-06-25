Guerre en Ukraine : Moscou s’interroge sur un possible changement de position de Trump après le G7

La Russie a demandé des clarifications sur la position du président américain Donald Trump concernant la guerre en Ukraine, après le sommet du G7, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Moscou cherche à savoir si Washington a modifié son approche du conflit à la suite des discussions internationales.

Selon Lavrov, les États-Unis n’ont pas encore expliqué clairement leur ligne politique après le sommet organisé à Évian-les-Bains, où les dirigeants du G7 ont abordé la situation en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe affirme que Moscou attend toujours des indications précises sur les conclusions tirées par Washington.

Cette demande intervient alors que le président français Emmanuel Macron a suggéré que Donald Trump aurait reconnu, lors des échanges du G7, que la Russie ne cherchait pas réellement à parvenir à la paix en Ukraine. Une évolution que certains dirigeants occidentaux interprètent comme un possible durcissement de la position américaine.

Donald Trump, de son côté, a appelé Moscou à agir en faveur d’une issue au conflit après une rencontre qu’il a qualifiée de « très bonne » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces déclarations ont été accueillies avec un optimisme prudent parmi plusieurs membres du G7, qui espèrent une ouverture diplomatique.

Sergueï Lavrov a toutefois insisté sur le fait que la Russie n’avait reçu aucune confirmation officielle sur un éventuel changement de cap des États-Unis. Il a demandé à Washington de préciser ce qui a été discuté à Évian et quelle sera la future orientation de sa politique étrangère concernant l’Ukraine.

Le ministre russe a également évoqué les accords conclus entre Donald Trump et Vladimir Poutine lors d’une précédente rencontre en Alaska, estimant que leur « esprit » aurait été remis en question par les discussions du G7. Cette incertitude illustre les tensions persistantes autour des efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit en Ukraine, alors que les grandes puissances peinent encore à s’accorder sur une feuille de route commune.