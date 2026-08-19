Ukraine : l’ex-ministre de la défense Mykhaïlo Fedorov réclame des élections malgré la guerre

Mykhaïlo Fedorov, ancien ministre de la Défense d'Ukraine, plaide pour la tenue d'élections malgré la guerre en cours. Cette position crée une tension avec le président Zelensky alors que des difficultés logistiques et une loi martiale compliquent le processus. Fedorov appelle à restaurer la démocratie malgré la crise systémique et les défis liés aux élections.

L’ancien ministre ukrainien de la Défense Mykhaïlo Fedorov a appelé mardi 18 août à organiser des élections malgré la guerre avec la Russie. Une prise de position qui constitue un défi politique majeur pour Volodymyr Zelensky, alors que la loi martiale empêche actuellement la tenue d’un scrutin.

Limogé en juillet après seulement quelques mois à la tête du ministère de la Défense, Mykhaïlo Fedorov estime que l’Ukraine doit trouver une solution pour « restaurer le processus démocratique » malgré le conflit. « La démocratie ne peut pas être retenue en otage par la Russie », a-t-il déclaré dans une allocution diffusée sur YouTube, évoquant également une « crise systémique de gouvernance » dans le pays.

« Complexité ne signifie pas impossibilité »

L’ancien ministre reconnaît les importantes difficultés qu’impliquerait l’organisation d’élections en pleine guerre : garantir le vote des militaires, des habitants vivant à proximité du front ou encore des millions d’Ukrainiens réfugiés à l’étranger. Mais selon lui, ces obstacles ne doivent pas empêcher le pays de chercher un mécanisme « légal, sûr et réaliste ». « Complexité ne signifie pas impossibilité », a-t-il insisté.

Cette prise de position intervient dans un contexte de fortes tensions avec Volodymyr Zelensky. Le limogeage de Mykhaïlo Fedorov avait provoqué des manifestations de soutien et l’ancien ministre critique désormais ouvertement le fonctionnement de l’État et la corruption. Une nouvelle mobilisation est annoncée devant le Parlement ukrainien, alors que les députés doivent se prononcer sur la nomination de Yevhenii Khmara au ministère de la Défense.