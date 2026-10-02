Kaliningrad : Poutine brandit la menace nucléaire face à l’Occident

Vladimir Poutine menace d'utiliser l'arsenal nucléaire russe si son enclave de Kaliningrad est attaquée ou bloquée par l'Occident. Au forum Valdaï, il accuse l'OTAN de préparer un blocus, tout en rejetant la responsabilité du conflit ukrainien sur les pays occidentaux. Poutine met également en garde contre les dangers de l'automatisation et de l'intelligence artificielle dans les guerres.

Lors du forum Valdaï, le président russe a averti que Moscou n’exclurait aucune arme, y compris nucléaire, si son enclave baltique de Kaliningrad venait à être attaquée ou bloquée par l’Occident.

Vladimir Poutine a durci le ton à l’égard des pays occidentaux lors de son intervention au forum Valdaï, tribune annuelle de politique étrangère qu’il affectionne. Le chef du Kremlin a déclaré que la Russie serait prête à mobiliser « l’ensemble des armements à la disposition de notre pays » si Kaliningrad, son enclave coincée entre la Lituanie et la Pologne, faisait l’objet d’une attaque directe ou d’un blocus occidental. La question de l’usage de l’arme nucléaire serait alors, selon ses propres mots, « inévitablement et immédiatement à l’ordre du jour ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes autour de ce territoire russe isolé sur la côte baltique. Tout au long de la semaine, Moscou avait accusé l’OTAN de préparer un blocus de Kaliningrad, en pointant notamment des manœuvres navales alliées en mer Baltique. Le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Mark Rutte, avait répondu mercredi que ces exercices ne constituaient aucune menace pour la Russie et que les avertissements nucléaires de Moscou étaient « absolument déplacés et contre-productifs ».

Poutine a tenu à préciser que la Russie ne menaçait « personne » et n’avait pas l’intention d’attaquer qui que ce soit « en 2029, en 2030, ni en 2050 ». Il répondait ainsi aux déclarations de dirigeants occidentaux évoquant un risque d’agression russe à l’horizon de la fin de la décennie. « Mais si nous faisons face à une agression, nous devrons répondre. Les citoyens des pays européens doivent en être pleinement conscients », a-t-il ajouté, tout en reconnaissant les capacités nucléaires du Royaume-Uni et de la France, qu’il a jugées inférieures à l’arsenal russe.

Sur le front ukrainien, le président russe a une nouvelle fois rejeté la responsabilité du conflit sur l’Occident, affirmant que la Russie n’avait fait que se défendre face à des provocations. Il a reconnu que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes avaient « obtenu des résultats » et coûté environ 1 % du PIB russe, tout en justifiant les bombardements russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes comme une riposte symétrique. Une position qui contraste avec la réalité des destructions infligées chaque hiver depuis 2022 aux réseaux électriques et thermiques ukrainiens, et avec l’attaque de drone qui a visé jeudi un pont fréquenté du centre de Kiev.

Dans un discours aux accents philosophiques, Poutine a également évoqué le risque que représente l’automatisation des conflits armés, estimant que la numérisation de la guerre conduisait à sa « gamification » et à une « régression vers la barbarie ». Il a plaidé pour une réécriture des règles du droit international de la guerre et mis en garde contre les dangers de l’intelligence artificielle dans les systèmes militaires. Reprenant la métaphore du fusil de Tchekhov, il a averti que les arsenaux capables d’« effacer toute vie » finiraient, tôt ou tard, par être utilisés.

Ces tensions s’inscrivent dans une série d’incidents attribués à Moscou en Europe centrale et orientale. La Pologne a signalé la semaine dernière l’intrusion d’un hélicoptère russe dans son espace aérien à proximité de Kaliningrad, tandis que la Lituanie a dénoncé des violations répétées de son espace aérien par des drones. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz a annoncé que Berlin se préparait à de nouvelles attaques hybrides, après la découverte en août d’un drone piégé sur le tarmac de l’aéroport de Leipzig.