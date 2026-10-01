Tennessee: l’exécution de Christa Pike échoue après deux injections létales, la condamnée toujours en vie, «vivante et en train de ronfler»

Le 30 septembre, l'exécution de Christa Pike dans le Tennessee échoue après deux injections létales, laissant la condamnée toujours en vie, provoquant l'intervention de ses avocats. Les autorités doivent maintenant décider des étapes possibles pour une nouvelle exécution, alors que cette affaire soulève des questions sur la peine de mort aux États-Unis.

L’exécution de Christa Pike a tourné court mercredi dans le Tennessee. Cette Américaine de 50 ans, condamnée à mort pour le meurtre de Colleen Slemmer en 1995, a reçu deux doses de pentobarbital mais était toujours en vie plusieurs dizaines de minutes plus tard. Ses avocats ont saisi la justice en urgence alors que l’administration pénitentiaire interrompait la procédure.

L’exécution devait avoir lieu au Riverbend Maximum Security Institution, à Nashville. Christa Pike devait devenir la première femme exécutée dans le Tennessee depuis plus de deux siècles.

Deux doses administrées, puis une exécution interrompue

La journée avait déjà été marquée par plusieurs rebondissements judiciaires. Une cour fédérale d’appel avait suspendu l’exécution afin d’examiner un ultime recours. Le Tennessee avait alors demandé à la Cour suprême des États-Unis de lever cette suspension.

Après la reprise du processus, les autorités pénitentiaires ont tenté de procéder à l’injection létale. Deux doses de pentobarbital auraient été administrées à Christa Pike. Mais la condamnée n’est pas morte comme prévu.

Les journalistes autorisés à assister à l’exécution ont rapporté avoir entendu Christa Pike respirer bruyamment, avec un bruit assimilé à des ronflements. Le rideau séparant les témoins de la chambre d’exécution a été fermé à plusieurs reprises. Plus de 40 minutes après la dernière injection, elle était toujours en vie.

L’un de ses avocats a décrit sa cliente comme « vivante et en train de ronfler ». La défense a immédiatement engagé une nouvelle procédure d’urgence, estimant que la poursuite de l’exécution exposerait Christa Pike à des souffrances supplémentaires.

L’état de Christa Pike au cœur de la procédure

Dans les premières heures suivant l’échec de l’exécution, les autorités du Tennessee n’avaient pas encore fourni d’explication détaillée sur les raisons pour lesquelles les injections n’avaient pas provoqué la mort de la condamnée.

L’état médical précis de Christa Pike restait également à déterminer. La question est désormais de savoir si le Tennessee pourra tenter une nouvelle exécution et dans quelles conditions, alors que ses avocats contestent déjà la possibilité de recommencer la procédure.

L’affaire rejoint les nombreux débats autour de la peine de mort et des exécutions aux États-Unis⁠, plusieurs procédures d’injection létale ayant donné lieu ces dernières années à des contestations judiciaires concernant les substances et protocoles employés.

Condamnée pour le meurtre de Colleen Slemmer en 1995

Christa Pike se trouve dans le couloir de la mort depuis environ 30 ans. Elle avait 18 ans lorsqu’elle a participé, en janvier 1995, au meurtre de Colleen Slemmer, 19 ans, qu’elle connaissait au Knoxville Job Corps.

La victime avait été attirée dans une zone isolée de Knoxville avant d’être battue et torturée pendant une longue période, puis tuée. Pike avait notamment reconnu avoir frappé Colleen Slemmer à la tête avec un morceau d’asphalte et lui avoir tranché la gorge. Elle avait également conservé un fragment du crâne de la victime.

Christa Pike a été reconnue coupable de meurtre avec préméditation et condamnée à mort en 1996. Deux autres adolescents avaient été impliqués dans les faits.

Une exécution historique dans le Tennessee

L’exécution de Christa Pike était particulièrement exceptionnelle en raison de son sexe. Aucune femme n’avait été exécutée par le Tennessee depuis plus de 200 ans.

Après trois décennies passées dans le couloir de la mort et de multiples recours judiciaires, la condamnée devait être exécutée par injection létale. La procédure du 30 septembre n’a toutefois pas abouti comme prévu.

Les prochaines décisions judiciaires devront notamment déterminer si une nouvelle tentative d’exécution peut être organisée après l’administration des deux premières injections. À ce stade, Christa Pike reste condamnée à mort.