«Je n’ai pas peur de mourir»: qui est Christa Pike, première femme devant être exécutée dans le Tennessee depuis plus de 200 ans ?

Christa Pike, à 50 ans, doit être exécutée par injection létale dans le Tennessee pour un meurtre commis en 1995 à l'âge de 18 ans. Condamnée à mort, elle exprime un sentiment de paix face à son sort, tandis que la famille de la victime s'oppose à toute clémence. Son exécution est prévue pour le 30 septembre.

À 50 ans, Christa Gail Pike doit être exécutée ce mercredi par injection létale au Tennessee. Condamnée à mort pour le meurtre particulièrement violent de Colleen Slemmer, 19 ans, commis en 1995 alors qu’elle n’avait que 18 ans, elle est la seule femme actuellement dans le couloir de la mort de cet État américain. Si l’exécution a lieu comme prévu, elle sera la première femme mise à mort par le Tennessee depuis plus de deux siècles.

À quelques heures de son exécution, Christa Pike affirme avoir accepté son sort. Dans une lettre écrite avant le rejet de sa demande de grâce, elle déclare : « Je n’ai pas peur de mourir. Je suis seulement nerveuse à propos du processus. » Elle assure également être « en paix ».

Un meurtre commis à 18 ans

L’affaire remonte au 12 janvier 1995, à Knoxville, dans le Tennessee. Christa Pike fréquente alors le Job Corps, un programme fédéral de formation destiné aux jeunes. Elle est âgée de 18 ans et fréquente Tadaryl Shipp, 17 ans. Colleen Slemmer, 19 ans, suit le même programme.

Selon l’accusation, Pike pense que Colleen Slemmer cherche à lui prendre son petit ami. Avec Tadaryl Shipp et une autre jeune femme, Shadolla Peterson, elle attire la victime dans un secteur boisé situé près du campus agricole de l’université du Tennessee.

Colleen Slemmer est battue, poignardée et tailladée. Un morceau d’asphalte est notamment utilisé pour la frapper. Un pentagramme est gravé sur son corps, un élément qui contribue à donner à l’affaire un retentissement considérable aux États-Unis.

Christa Pike conserve également un fragment du crâne de la victime et le montre ensuite à une connaissance. Elle est rapidement arrêtée.

Condamnée à mort en 1996

En 1996, Christa Pike est reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à mort. Son ancien petit ami, âgé de 17 ans au moment des faits, est condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Shadolla Peterson, qui coopère avec l’accusation, échappe à une lourde peine.

Christa Pike passe ensuite environ trois décennies dans le couloir de la mort. Elle reste aujourd’hui la seule femme parmi les condamnés à mort du Tennessee.

La peine capitale continue par ailleurs de susciter d’importants débats aux États-Unis. En septembre, un autre dossier dans lequel la peine de mort reste encourue, celui de Tyler Robinson après l’assassinat de Charlie Kirk⁠, avait notamment remis cette question au premier plan.

Une enfance marquée par de graves violences

À l’approche de l’exécution, les avocats de Christa Pike ont tenté d’obtenir la commutation de sa peine en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération.

Sa défense met notamment en avant son âge au moment du meurtre, mais également une enfance marquée, selon son dossier de grâce, par des violences sexuelles répétées, des viols et de graves négligences. Ses avocats font également état de diagnostics ultérieurs de trouble bipolaire et de trouble de stress post-traumatique.

Christa Pike elle-même a reconnu la gravité du crime. Dans une déclaration versée à sa demande de grâce, elle explique : « J’étais une jeune de 18 ans atteinte de troubles mentaux. Il m’a fallu de nombreuses années pour comprendre la gravité de ce que j’avais fait. »

Elle reconnaît également avoir pris « la vie de l’enfant, de la sœur et de l’amie de quelqu’un » et affirme être aujourd’hui écœurée d’avoir été capable d’un tel crime.

La mère de Colleen Slemmer veut que la peine soit exécutée

La famille de la victime s’oppose à toute mesure de clémence. May Martinez, la mère de Colleen Slemmer, souhaite assister à l’exécution après plus de trente ans d’attente.

Elle explique continuer à imaginer les souffrances de sa fille pendant son agression. Pour elle, le passé traumatique de Christa Pike ne doit pas effacer la responsabilité de cette dernière dans le meurtre.

L’affaire met également en évidence une différence importante entre les peines prononcées contre les protagonistes : Christa Pike est la seule à avoir été condamnée à mort. Tadaryl Shipp, mineur au moment du crime, a reçu une peine de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle.

La grâce refusée, les derniers recours rejetés

Ces dernières semaines, les avocats de Christa Pike ont multiplié les démarches pour empêcher son exécution. Le 23 septembre, la justice du Tennessee a rejeté une demande de suspension.

Lundi 28 septembre, le gouverneur républicain du Tennessee, Bill Lee, a ensuite annoncé qu’il refusait d’accorder sa grâce. La Cour suprême des États-Unis a à son tour rejeté mardi un ultime recours visant à suspendre l’exécution.

À ce stade, Christa Pike doit donc être exécutée ce mercredi 30 septembre au Riverbend Maximum Security Institution, à Nashville. L’exécution est programmée dans la matinée, heure locale, par injection létale.

« Je suis en paix »

Dans ses dernières prises de parole, Christa Pike assure éprouver aujourd’hui des remords pour le meurtre de Colleen Slemmer. Elle affirme notamment penser à la mère de la jeune femme et à toutes les personnes auxquelles elle a enlevé une fille, une sœur ou une amie.

Face à sa propre mort, son discours est désormais très court : « Je suis en paix. Je n’ai pas peur de mourir. Je suis seulement nerveuse à propos du processus. »

Si aucune décision judiciaire de dernière minute ne suspend l’exécution, Christa Pike deviendra aujourd’hui la première femme exécutée par le Tennessee depuis plus de 200 ans. L’exécution d’une femme demeure extrêmement rare aux États-Unis : 18 femmes ont été mises à mort dans le pays depuis le rétablissement de la peine capitale en 1976.