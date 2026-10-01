Présidentielle 2027 : Marine Le Pen réorganise son équipe, Tanguy prend l’économie et Diaz les parrainages

Marine Le Pen restructure sa campagne présidentielle en officialisant quatre nominations clés. Jean-Philippe Tanguy dirigera le pôle économie et finances, tandis qu’Edwige Diaz sera responsable du suivi des parrainages. Hélène Laporte coordonnera le pôle agriculture et Jérôme Sainte-Marie s'occupera des études et sondages, renforçant ainsi l'équipe de campagne.

Marine Le Pen poursuit la structuration de sa campagne présidentielle. Quatre nouvelles nominations ont été officialisées mercredi 30 septembre : Jean-Philippe Tanguy prend notamment la responsabilité du pôle économie et finances, tandis qu’Edwige Diaz sera chargée du suivi des parrainages d’élus.

Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale, devient coordinateur du pôle économie et finances. Cette nomination intervient quelques jours avant la présentation annoncée par Marine Le Pen et Jordan Bardella d’une trajectoire budgétaire et d’un contre-budget du parti.

Edwige Diaz chargée de la bataille des 500 parrainages

Nouvellement élue sénatrice de la Gironde et désignée présidente du groupe RN-UDR au Sénat, Edwige Diaz se voit confier le suivi des parrainages d’élus. Une mission stratégique puisque la validation d’une candidature présidentielle nécessite 500 présentations d’élus répondant aux règles fixées pour le scrutin.

Deux autres nominations complètent l’organisation. Hélène Laporte, vice-présidente de l’Assemblée nationale et députée du Lot-et-Garonne, prend la coordination du pôle agriculture. Le politologue et sondeur Jérôme Sainte-Marie devient responsable du suivi des études et des sondages. Ces nominations ont été officialisées par Julien Sanchez, directeur de campagne de Marine Le Pen.