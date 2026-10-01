Cancer colorectal : ces symptômes que l’on ne devrait pas ignorer

Le cancer colorectal, souvent asymptomatique, peut se manifester par des signes tels que du sang dans les selles et des changements de transit. Le dépistage, crucial pour les 50-74 ans, permet de détecter des lésions précoces. La coloscopie aide à retirer des polypes avant qu'ils ne deviennent cancéreux, rendant un suivi médical indispensable.

Du sang dans les selles, un transit qui change durablement, une fatigue inexpliquée ou une perte de poids : le cancer colorectal peut provoquer plusieurs signes d’alerte, mais il peut aussi évoluer longtemps sans aucun symptôme. C’est précisément pour cette raison que le dépistage joue un rôle essentiel, notamment entre 50 et 74 ans.

Le cancer colorectal regroupe les cancers du côlon et du rectum et figure parmi les cancers les plus fréquents en France. Dans de nombreux cas, la maladie se développe progressivement à partir de certaines lésions, notamment des polypes ou adénomes, susceptibles d’évoluer avec les années. Cette progression lente offre justement une possibilité importante : repérer et retirer certaines lésions avant qu’elles ne deviennent cancéreuses, ou découvrir un cancer à un stade où les chances de traitement sont beaucoup plus favorables.

Du sang dans les selles au changement du transit

La présence de sang dans les selles constitue l’un des symptômes à ne pas banaliser. Il peut être directement visible, mais de petits saignements répétés peuvent aussi passer inaperçus et finir par provoquer une anémie responsable notamment d’une fatigue persistante. Voir du sang ne signifie évidemment pas automatiquement avoir un cancer : les hémorroïdes sont par exemple une cause très fréquente. Mais un saignement inexpliqué ou persistant mérite une évaluation médicale plutôt que d’être attribué soi-même à une cause bénigne.

Un changement durable du transit doit également attirer l’attention : constipation inhabituelle, diarrhée persistante, alternance entre les deux ou modification inexpliquée de l’aspect des selles. Des douleurs abdominales, une perte de poids sans raison apparente ou une fatigue importante peuvent aussi apparaître. Le problème est cependant que le cancer colorectal peut longtemps ne provoquer aucun symptôme, raison pour laquelle attendre de ressentir quelque chose n’est pas une stratégie de dépistage efficace.

Un dépistage qui peut permettre d’agir avant les symptômes

En France, le dépistage organisé concerne les femmes et les hommes de 50 à 74 ans qui ne présentent ni symptôme ni facteur de risque particulier. Un test immunologique réalisé à domicile tous les deux ans recherche des traces microscopiques de sang dans les selles. Lorsqu’il est positif, une coloscopie est proposée afin d’en déterminer l’origine. Un résultat positif ne signifie donc pas automatiquement qu’un cancer est présent : le saignement peut avoir une autre cause ou provenir d’un polype non cancéreux.

La coloscopie présente justement un intérêt particulier : elle permet d’examiner directement l’intérieur du côlon et du rectum et, dans de nombreux cas, de retirer immédiatement certains polypes. Lorsqu’une lésion suspecte est découverte, des prélèvements sont analysés. Si un cancer est confirmé, le traitement dépend de sa localisation et de son stade : chirurgie, chimiothérapie et, pour certains cancers du rectum, radiothérapie peuvent notamment être utilisées. Les caractéristiques biologiques de la tumeur sont également de plus en plus prises en compte pour adapter les traitements.

Le message essentiel est donc paradoxalement destiné aux personnes qui se sentent parfaitement bien. Le dépistage existe précisément parce qu’un cancer colorectal débutant peut rester silencieux. À l’inverse, lorsqu’un saignement dans les selles, une modification persistante du transit, une anémie ou une perte de poids inexpliquée apparaît, il ne faut pas attendre le prochain dépistage pour consulter. Ces symptômes ont le plus souvent d’autres explications, mais lorsqu’une maladie se traite d’autant mieux qu’elle est découverte tôt, vérifier leur origine reste préférable à les ignorer.