À Fréjus, David Rachline veut interdire la chasse et passer les réceptions municipales au végétarien

David Rachline, maire de Fréjus, annonce l'interdiction de la chasse sur le territoire municipal et le passage à des réceptions végétariennes, traduisant une nouvelle orientation pour la protection de l'environnement. Ces mesures visent à renforcer le respect du vivant, en s'inspirant de l'héritage de Brigitte Bardot.

David Rachline, le maire de Fréjus a annoncé coup sur coup sa volonté d’interdire la chasse partout où la commune en a la possibilité et de passer au végétarien pour les cocktails, réceptions, inaugurations et cérémonies organisés par la municipalité. Deux décisions qu’il présente comme la traduction concrète d’une nouvelle orientation en faveur du « vivant ».

La première annonce concerne la chasse. À l’occasion de l’inauguration de l’esplanade Brigitte Bardot, David Rachline a déclaré vouloir l’interdire sur le territoire de Fréjus « partout où la commune en a la possibilité », et pour une durée indéterminée. Il invoque notamment les incendies de l’été, la canicule et leurs conséquences sur la faune et les espaces naturels. Les modalités doivent encore être déterminées avec les services municipaux et les autorités compétentes.

Les cérémonies et réceptions de la Ville passent au végétarien

Mais David Rachline va plus loin. Le maire annonce également que les cocktails, réceptions, inaugurations et cérémonies organisés par la Ville proposeront désormais une restauration végétarienne. Il présente cette décision comme « concrète » et « cohérente » avec sa volonté de mieux respecter le vivant et de faire évoluer les pratiques de la municipalité.

Cette orientation marque une évolution notable par rapport à la politique alimentaire jusqu’ici observée à Fréjus. Dans les cantines scolaires, la commune se limitait notamment au menu végétarien hebdomadaire prévu par la législation, sans proposer d’option végétarienne quotidienne. L’association L214 classait encore la ville parmi les collectivités n’allant pas au-delà de cette fréquence. La décision concernant les réceptions officielles introduit donc une mesure municipale allant plus loin que les obligations applicables aux cantines.

Fréjus avait supprimé les corridas dès 2014, développé des actions autour des chats errants et créé une chatterie. Plus récemment, le maire a souhaité renforcer les sanctions contre les personnes laissant des animaux dans des véhicules en période de forte chaleur. En invoquant désormais explicitement l’héritage de Brigitte Bardot, David Rachline cherche à faire de la protection animale un marqueur plus visible de son action municipale.