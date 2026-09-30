Embolie pulmonaire : ces symptômes soudains qui doivent immédiatement alerter

L'embolie pulmonaire se manifeste souvent par un essoufflement brutal, une douleur thoracique et une accélération du rythme cardiaque, nécessitant une intervention immédiate. Souvent causée par un caillot provenant d'une thrombose veineuse profonde, elle peut s'avérer mortelle sans traitement. La reconnaissance des signes et une prise en charge rapide sont cruciales pour la survie.

Essoufflement brutal, douleur dans la poitrine, accélération du rythme cardiaque ou malaise : derrière ces symptômes peut parfois se cacher une embolie pulmonaire. Cette urgence médicale survient le plus souvent lorsqu’un caillot formé dans une veine profonde migre jusqu’aux poumons et vient obstruer une artère. Dans ses formes les plus sévères, elle peut engager le pronostic vital et nécessite une prise en charge immédiate.

L’embolie pulmonaire fait partie de ces maladies dont les symptômes peuvent facilement être confondus, au départ, avec ceux d’autres problèmes de santé. Une douleur thoracique peut faire penser à un problème musculaire, tandis qu’un essoufflement peut être attribué à la fatigue, au stress ou à une crise d’angoisse. Pourtant, lorsqu’un caillot sanguin obstrue brutalement une artère pulmonaire, la situation peut évoluer rapidement.

Dans la majorité des cas, ce caillot ne s’est pas formé directement dans les poumons. Il provient d’une veine profonde, généralement située dans une jambe : c’est ce que l’on appelle une thrombose veineuse profonde, ou phlébite. Une partie du caillot peut se détacher, remonter par la circulation sanguine, traverser le cœur puis atteindre les artères pulmonaires. Lorsqu’il se bloque, la circulation du sang dans une partie des poumons est perturbée et le cœur peut être soumis à une pression importante.

Un essoufflement brutal qui ne doit pas être banalisé

Les manifestations varient beaucoup en fonction de la taille du caillot et de l’état de santé de la personne. L’un des symptômes les plus caractéristiques est l’apparition soudaine d’un essoufflement. La respiration peut devenir plus rapide et la personne peut avoir l’impression de ne plus réussir à inspirer normalement, parfois même au repos.

Une douleur thoracique peut également survenir. Elle est fréquemment accentuée par une inspiration profonde et peut ainsi être confondue avec une douleur musculaire ou costale. Une accélération du rythme cardiaque, une toux et, plus rarement, des crachats contenant du sang peuvent compléter le tableau. Dans les formes les plus importantes, une chute de la pression artérielle, un malaise ou une perte de connaissance peuvent apparaître : il s’agit alors d’une situation particulièrement grave.

Il faut également rechercher d’éventuels symptômes au niveau d’une jambe. Une douleur du mollet, un gonflement d’un seul membre inférieur, une sensation de chaleur ou une modification de sa coloration peuvent révéler la thrombose à l’origine de l’embolie. Ces signes ne sont cependant pas systématiques : une embolie pulmonaire peut survenir sans qu’une phlébite ait auparavant été remarquée.

Immobilisation, opération, cancer : certaines situations augmentent le risque

Plusieurs circonstances favorisent la formation d’un caillot sanguin. Une immobilisation prolongée, notamment après une opération ou pendant une hospitalisation, peut ralentir la circulation veineuse dans les jambes. Certaines maladies, en particulier les cancers, augmentent également le risque de thrombose. La grossesse et la période suivant l’accouchement constituent d’autres situations particulières, tout comme certains traitements hormonaux chez certaines personnes.

Les longs voyages sont également souvent évoqués. Rester assis et presque immobile pendant plusieurs heures peut favoriser la stagnation du sang dans les membres inférieurs. Le risque absolu reste faible pour la plupart des voyageurs en bonne santé, mais il devient plus important lorsque plusieurs facteurs de risque sont associés. Une personne ayant récemment subi une opération ou déjà présenté une thrombose ne se trouve évidemment pas dans la même situation qu’un voyageur jeune sans antécédent particulier.

L’apparition d’une embolie pulmonaire n’est toutefois pas toujours précédée d’un facteur évident. Certaines surviennent chez des personnes qui ne se considéraient pas particulièrement à risque, ce qui rend la connaissance des symptômes d’autant plus importante.

Une douleur thoracique et un essoufflement peuvent avoir de très nombreuses causes, allant d’une infection respiratoire à un infarctus. Les symptômes ne permettent donc pas, à eux seuls, de diagnostiquer une embolie pulmonaire. Le médecin évalue d’abord la probabilité de la maladie à partir de l’examen clinique, des antécédents et des facteurs de risque.

Une analyse sanguine mesurant notamment les D-dimères peut être utilisée dans certaines situations. Lorsque la suspicion est suffisamment importante, un angioscanner thoracique permet généralement de visualiser les artères pulmonaires et de rechercher directement la présence d’un caillot. Une échographie des jambes peut également être réalisée lorsqu’une thrombose veineuse profonde est suspectée.

Une fois l’embolie confirmée, les médecins évaluent immédiatement sa gravité. Une petite obstruction chez une personne stable ne nécessite pas la même prise en charge qu’une embolie massive provoquant une chute de tension et mettant le cœur en difficulté.

Des anticoagulants pour empêcher la formation de nouveaux caillots

Le traitement repose principalement sur les anticoagulants. Leur rôle est d’empêcher l’extension du caillot existant et la formation de nouvelles thromboses pendant que l’organisme élimine progressivement l’obstruction. Selon la situation, le traitement peut être administré sous différentes formes et poursuivi pendant plusieurs mois, parfois davantage lorsque le risque de récidive reste important.

Dans les formes les plus graves, notamment lorsqu’une embolie provoque un état de choc, des traitements plus agressifs peuvent être nécessaires. Une thrombolyse peut être utilisée afin de dissoudre rapidement le caillot. Dans certaines situations particulières, une intervention par cathéter ou une opération peut également permettre de traiter l’obstruction.

L’évolution est très variable. Une embolie diagnostiquée et traitée rapidement peut évoluer favorablement, tandis qu’une obstruction importante non prise en charge peut entraîner des complications sévères. Après un premier épisode, les médecins cherchent également à comprendre pourquoi le caillot s’est formé afin de réduire le risque de récidive.

Quand faut-il appeler les secours ?

Une douleur dans la poitrine ne signifie évidemment pas automatiquement qu’une embolie pulmonaire est en cours. De même, l’essoufflement possède de très nombreuses causes beaucoup plus fréquentes. Mais l’apparition brutale et inexpliquée d’une difficulté à respirer, particulièrement lorsqu’elle est associée à une douleur thoracique, une accélération importante du cœur, un malaise ou une perte de connaissance, nécessite une évaluation médicale urgente.

En France, face à des symptômes pouvant correspondre à une urgence vitale, il faut contacter le 15 ou le 112. Le danger de l’embolie pulmonaire tient précisément au fait que ses premières manifestations peuvent parfois sembler relativement banales. Lorsque la respiration devient brutalement difficile sans explication évidente, attendre simplement que les symptômes disparaissent peut être une mauvaise décision.