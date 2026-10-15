Phlébite : ces symptômes dans la jambe qui peuvent annoncer une complication grave

La phlébite est une affection grave marquée par la formation de caillots sanguins dans les veines, souvent dans les jambes. Les symptômes incluent douleurs, gonflement et chaleur au niveau du mollet. Une détection précoce est cruciale pour prévenir des complications sérieuses comme l'embolie pulmonaire, traitée principalement par des anticoagulants.

Une douleur inhabituelle dans le mollet, une jambe qui gonfle ou une sensation de chaleur localisée : ces manifestations peuvent révéler une thrombose veineuse profonde, plus connue sous le nom de phlébite. Cette maladie survient lorsqu’un caillot sanguin se forme dans une veine et peut, dans certaines circonstances, provoquer une embolie pulmonaire.

La phlébite profonde correspond à la formation d’un caillot sanguin dans une veine située généralement au niveau de la jambe ou de la cuisse. Normalement, le sang circule dans les veines pour retourner vers le cœur, aidé notamment par les contractions musculaires. Mais lorsque la circulation ralentit, que la paroi d’un vaisseau est endommagée ou que le sang présente une tendance accrue à coaguler, un caillot peut se former. Plusieurs situations favorisent ce phénomène : une immobilisation prolongée, une intervention chirurgicale récente, certains cancers, la grossesse ou encore certains traitements hormonaux. Le risque augmente également avec l’âge et chez les personnes ayant déjà présenté une thrombose.

Une douleur au mollet qui ne doit pas toujours être banalisée

Les symptômes les plus fréquents comprennent une douleur dans le mollet ou la cuisse, un gonflement d’une seule jambe et parfois une sensation de chaleur ou une modification de la coloration de la peau. La douleur peut apparaître spontanément ou être ressentie lors de la marche. Cependant, ces manifestations ne sont pas systématiques : certaines thromboses profondes provoquent peu de symptômes, voire aucun signe évident. À l’inverse, une douleur musculaire ou un gonflement de jambe ne signifie pas automatiquement qu’un caillot est présent. C’est notamment l’apparition récente et inexpliquée de plusieurs signes, particulièrement dans un contexte à risque, qui doit conduire à consulter rapidement.

Le diagnostic repose sur l’évaluation médicale et, lorsque cela est nécessaire, sur une échographie Doppler veineuse. Cet examen permet de visualiser la circulation du sang et de rechercher la présence d’un caillot dans les veines profondes. Un dosage sanguin des D-dimères peut également être utilisé dans certaines situations, notamment lorsque la probabilité clinique de thrombose est faible. Un résultat élevé ne confirme pas à lui seul une phlébite, car de nombreuses autres situations peuvent entraîner une augmentation de ces marqueurs. L’objectif est de confirmer ou d’écarter rapidement le diagnostic afin de commencer un traitement adapté.

Le risque majeur : l’embolie pulmonaire

La principale complication redoutée est l’embolie pulmonaire. Une partie du caillot peut se détacher, remonter par la circulation veineuse, traverser le cœur et venir obstruer une artère pulmonaire. Cette complication peut provoquer un essoufflement soudain, une douleur thoracique, une accélération du rythme cardiaque ou un malaise. Dans les formes graves, elle peut engager le pronostic vital. C’est pourquoi l’apparition brutale de difficultés respiratoires ou d’une douleur thoracique chez une personne présentant une suspicion de phlébite nécessite d’appeler immédiatement le 15 ou le 112.

Le traitement repose principalement sur les anticoagulants, qui empêchent l’extension du caillot et réduisent le risque de nouvelles thromboses. La durée du traitement dépend notamment de la localisation du caillot, de la présence de facteurs déclenchants et du risque de récidive. Dans certaines situations, une compression veineuse peut également être proposée afin de soulager les symptômes. La prévention passe notamment par une mobilisation précoce après certaines opérations, la limitation des immobilisations prolongées et des mesures adaptées chez les personnes présentant un risque élevé.

La phlébite illustre ainsi une situation dans laquelle un symptôme apparemment banal peut parfois révéler une maladie nécessitant une prise en charge rapide. Une douleur musculaire isolée après le sport n’a évidemment rien d’exceptionnel. En revanche, une jambe qui gonfle soudainement, devient douloureuse ou présente une différence importante avec l’autre mérite une évaluation médicale, particulièrement après une opération ou une longue période d’immobilisation. Identifier rapidement une thrombose permet de réduire le risque qu’un caillot ne provoque une complication pulmonaire.