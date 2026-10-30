La maladie de Buerger, rare affection vasculaire inflammatoire, affecte principalement les fumeurs et se manifeste par des douleurs aux extrémités et des plaies difficiles à cicatriser. Si non traitée, elle peut entraîner des complications graves, y compris l'amputation. L'arrêt du tabac est crucial pour prévenir l'aggravation des symptômes.

Douleurs dans les pieds ou les mains, doigts qui changent de couleur, plaies qui ne cicatrisent pas : ces symptômes peuvent parfois révéler une maladie de Buerger. Cette affection inflammatoire rare touche les petits et moyens vaisseaux sanguins et concerne principalement les consommateurs de tabac. Dans les formes les plus graves, elle peut provoquer une destruction des tissus et conduire à une amputation.

La maladie de Buerger, également appelée thromboangéite oblitérante, est une affection vasculaire inflammatoire qui touche principalement les artères et les veines de petit et moyen calibre, notamment au niveau des mains et des pieds. Elle provoque une inflammation des vaisseaux et favorise la formation de caillots, réduisant progressivement l’apport sanguin vers les extrémités. La maladie survient généralement chez des adultes relativement jeunes ayant consommé du tabac, même si elle reste rare. Son mécanisme exact n’est pas entièrement compris, mais le lien avec l’exposition au tabac est particulièrement fort, ce qui distingue cette affection de nombreuses autres maladies vasculaires.

Des douleurs qui peuvent apparaître même au repos

Les premiers symptômes comprennent souvent des douleurs dans les pieds, les jambes, les mains ou les avant-bras, particulièrement pendant la marche ou certains efforts. Lorsque la circulation sanguine devient insuffisante, les douleurs peuvent également apparaître au repos, notamment la nuit. Les doigts et les orteils peuvent devenir froids, pâles ou bleutés, tandis que certaines personnes présentent un phénomène de Raynaud, caractérisé par des changements de couleur au contact du froid. Des inflammations douloureuses de veines superficielles peuvent également survenir. Dans les formes avancées, de petites plaies apparaissent au bout des doigts ou des orteils et cicatrisent difficilement en raison du manque d’oxygène.

Le diagnostic nécessite un bilan vasculaire approfondi, car plusieurs maladies peuvent provoquer des symptômes similaires. Les médecins recherchent notamment une diminution de la circulation sanguine dans les extrémités grâce à l’examen clinique, à l’échographie Doppler et parfois à une imagerie des artères. Il n’existe pas de prise de sang spécifique permettant de confirmer directement la maladie de Buerger. Le diagnostic repose donc sur un ensemble d’arguments, notamment l’âge, l’exposition au tabac, la localisation des lésions et l’exclusion d’autres causes d’obstruction artérielle, comme l’athérosclérose, certaines maladies auto-immunes ou des troubles de la coagulation.

L’arrêt du tabac, mesure essentielle pour éviter les complications

La prise en charge repose avant tout sur l’arrêt complet du tabac et des autres expositions au tabac. Contrairement à certaines maladies cardiovasculaires pour lesquelles une réduction de la consommation peut déjà apporter des bénéfices, la maladie de Buerger nécessite une abstinence totale afin de limiter le risque de progression. Les patients doivent être accompagnés dans leur sevrage, car la poursuite de la consommation augmente considérablement le risque de nouvelles lésions. Des traitements destinés à améliorer la circulation, soulager les douleurs ou favoriser la cicatrisation peuvent être proposés selon la gravité de l’atteinte.

Lorsque la circulation sanguine devient très insuffisante, les tissus peuvent finir par se nécroser, provoquant une gangrène. Dans certaines situations, une intervention vasculaire peut être envisagée, mais la petite taille et la localisation distale des artères touchées rendent souvent les possibilités de revascularisation limitées. Si une infection sévère ou une nécrose irréversible apparaît, une amputation peut devenir nécessaire. Le risque dépend fortement de l’évolution de la maladie et de la poursuite ou non de l’exposition au tabac, ce qui explique l’importance d’une prise en charge précoce.

La maladie de Buerger reste rare, et des mains froides ou des douleurs dans les jambes ne signifient évidemment pas qu’une personne en souffre. En revanche, chez un consommateur de tabac, des douleurs persistantes aux extrémités, des changements inhabituels de coloration ou des plaies qui ne cicatrisent pas méritent une évaluation médicale rapide. Une douleur brutale accompagnée d’un membre froid, pâle ou insensible constitue une urgence vasculaire. Cette maladie rappelle que le tabac ne menace pas uniquement les poumons et le cœur, mais peut également compromettre directement la circulation sanguine jusqu’aux extrémités.