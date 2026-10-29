Les symptômes digestifs tels que les ballonnements persistants et les douleurs abdominales peuvent retarder le diagnostic du cancer de l'ovaire, souvent identifié à un stade avancé. Le traitement repose sur la chirurgie et la chimiothérapie, tandis qu’un dépistage systématique reste inexistant pour les femmes asymptomatiques.

Ballonnements persistants, sensation de ventre gonflé, douleurs abdominales ou besoin d’uriner plus fréquemment : les premiers signes d’un cancer de l’ovaire peuvent ressembler à de simples troubles digestifs. Cette maladie est souvent diagnostiquée à un stade avancé, notamment parce que ses manifestations initiales sont peu spécifiques et facilement banalisées.

Le cancer de l’ovaire regroupe plusieurs types de tumeurs, dont les plus fréquentes sont les cancers épithéliaux, qui peuvent se développer dans l’ovaire, les trompes ou le péritoine. Certaines formes, notamment les cancers séreux de haut grade, semblent souvent prendre naissance dans l’extrémité des trompes de Fallope avant de s’étendre. La maladie touche principalement les femmes après la ménopause, même si des cancers ovariens peuvent également survenir à un âge plus jeune. Parmi les facteurs de risque figurent notamment l’âge, certains antécédents familiaux et des prédispositions génétiques, en particulier les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2.

Des ballonnements qui deviennent inhabituels

L’une des principales difficultés est que les symptômes peuvent paraître banals. Une femme peut ressentir des ballonnements persistants, une augmentation du volume de l’abdomen, une sensation de satiété rapide ou des douleurs dans le bas du ventre. Des envies plus fréquentes d’uriner, une constipation inhabituelle ou une fatigue importante peuvent également apparaître. Ces manifestations sont fréquentes dans de nombreuses maladies bénignes, mais leur caractère nouveau, persistant et répétitif doit attirer l’attention, particulièrement après la ménopause. Dans certaines situations, une accumulation de liquide dans l’abdomen, appelée ascite, peut provoquer une augmentation importante du tour de taille.

Le diagnostic repose sur l’examen gynécologique et l’imagerie, notamment l’échographie pelvienne, qui permet de rechercher une masse ovarienne suspecte. Des analyses sanguines peuvent mesurer certains marqueurs, notamment le CA-125, mais leur interprétation reste délicate : ce marqueur peut augmenter dans des maladies bénignes et ne permet pas, à lui seul, de diagnostiquer un cancer. Lorsque la suspicion est importante, un scanner et d’autres examens permettent d’évaluer l’étendue de la maladie. La confirmation repose sur l’analyse de tissus tumoraux, obtenus selon les situations lors d’une intervention chirurgicale ou d’une biopsie.

Des traitements qui ont progressé, mais un dépistage encore difficile

Le traitement repose principalement sur la chirurgie et la chimiothérapie, avec une stratégie adaptée au stade de la maladie. Lorsque cela est possible, l’intervention vise à retirer les lésions tumorales visibles, parfois au prix d’une chirurgie complexe touchant plusieurs structures abdominales. Une chimiothérapie à base de sels de platine est fréquemment utilisée, avant ou après l’opération selon les situations. Les progrès de la médecine personnalisée ont également permis de développer des traitements ciblés, notamment les inhibiteurs de PARP, particulièrement intéressants chez certaines patientes présentant des anomalies génétiques ou moléculaires spécifiques.

Contrairement au cancer du sein ou au cancer colorectal, il n’existe actuellement pas de programme de dépistage organisé du cancer de l’ovaire pour l’ensemble des femmes sans symptôme. Les études n’ont pas démontré qu’une échographie systématique ou un dosage régulier du CA-125 dans la population générale permettait de réduire suffisamment la mortalité pour justifier un dépistage généralisé. En revanche, les femmes présentant certaines prédispositions génétiques importantes peuvent bénéficier d’une prise en charge spécialisée, incluant parfois une chirurgie préventive après discussion médicale.

Le cancer de l’ovaire rappelle que des symptômes digestifs persistants peuvent parfois avoir une origine gynécologique. Des ballonnements occasionnels après un repas ne signifient évidemment pas qu’une tumeur est présente. En revanche, un ventre qui gonfle durablement, une satiété inhabituelle, des douleurs pelviennes répétées ou une modification persistante des habitudes urinaires méritent une consultation. L’objectif n’est pas de transformer chaque trouble digestif en suspicion de cancer, mais de rechercher l’origine de symptômes nouveaux qui s’installent et ne disparaissent pas.