Le lait d'avoine, de plus en plus prisé comme alternative au lait de vache, présente des bénéfices nutritionnels notables grâce à sa teneur en bêta-glucanes, qui peuvent réduire le mauvais cholestérol. Bien qu’il soit dépourvu de lactose, il reste essentiel de veiller à sa composition pour en tirer le meilleur parti, notamment dans le cadre d'une alimentation équilibrée.

De plus en plus présent dans les cafés et les supermarchés, le lait d’avoine séduit les consommateurs à la recherche d’une alternative au lait de vache. Mais derrière son goût légèrement sucré et sa texture onctueuse se cache un intérêt nutritionnel : sa teneur en bêta-glucanes, des fibres solubles naturellement présentes dans l’avoine, qui peuvent contribuer à réduire le taux de mauvais cholestérol. Un atout potentiel pour la santé cardiovasculaire, à condition de choisir une boisson adaptée et d’en consommer dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

Les bêta-glucanes ont la particularité de former une substance visqueuse au contact de l’eau dans le système digestif. Ce mécanisme contribue à limiter la réabsorption des acides biliaires et favorise ainsi l’utilisation du cholestérol par l’organisme. Plusieurs études ont montré qu’une consommation quotidienne suffisante de bêta-glucanes d’avoine pouvait aider à diminuer le cholestérol LDL, souvent surnommé « mauvais cholestérol ». L’Autorité européenne de sécurité des aliments reconnaît cet effet pour un apport quotidien de trois grammes de bêta-glucanes issus de l’avoine. Toutefois, toutes les boissons végétales n’en contiennent pas la même quantité. La transformation industrielle peut modifier leur concentration et leurs propriétés. Un simple verre de lait d’avoine ne suffit donc pas nécessairement à atteindre la dose associée à cet effet bénéfique.

Un allié potentiel pour le cœur, mais pas un aliment miracle

Le lait d’avoine présente également d’autres avantages. Naturellement dépourvu de lactose, il constitue une solution pour les personnes qui le digèrent difficilement ou souhaitent réduire leur consommation de produits laitiers. Certaines boissons commercialisées sont enrichies en calcium, en vitamine D ou en vitamine B12, ce qui peut améliorer leur intérêt nutritionnel. En revanche, contrairement au lait de vache ou aux boissons au soja, le lait d’avoine contient généralement peu de protéines. Il peut aussi apporter davantage de glucides que d’autres alternatives végétales, notamment lorsque l’amidon de l’avoine est transformé en sucres au cours de la fabrication. Les personnes qui surveillent leur glycémie doivent donc rester attentives à sa composition, même lorsque l’étiquette indique « sans sucres ajoutés ».

Pour profiter au mieux de ses qualités, les nutritionnistes recommandent de privilégier les boissons à base d’avoine sans sucres ajoutés et, si possible, enrichies en calcium. La lecture des étiquettes reste essentielle pour comparer la teneur en fibres, en protéines et en sucres des différentes marques. Il faut également distinguer les bienfaits de l’avoine entière de ceux du lait d’avoine : les flocons et le son d’avoine apportent généralement davantage de fibres et permettent plus facilement d’atteindre les apports en bêta-glucanes étudiés pour la réduction du cholestérol. Intégré à un petit-déjeuner équilibré ou utilisé dans une préparation culinaire, le lait d’avoine peut néanmoins trouver sa place dans une alimentation variée. Sa principale vertu reste donc son potentiel intérêt pour la santé cardiovasculaire, sans qu’il puisse remplacer à lui seul une alimentation riche en fibres, une activité physique régulière et les autres mesures de prévention recommandées.