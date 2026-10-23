Le jus de cassis, riche en vitamine C et en anthocyanes, offre des bienfaits nutritionnels notables, notamment pour le système immunitaire, bien qu'il ne remplace pas la consommation de fruits entiers. Son intérêt dépend de sa préparation et de la qualité des produits, et un choix vigilant est recommandé pour éviter les excès de sucre.

Avec sa couleur pourpre intense et son goût légèrement acidulé, le jus de cassis possède de nombreux atouts nutritionnels. Issu des petites baies noires du cassissier, un arbuste cultivé notamment en France et dans plusieurs pays européens, ce jus se distingue par sa richesse en vitamine C et en composés antioxydants. Longtemps associé aux sirops et aux liqueurs, le cassis trouve aujourd’hui sa place parmi les fruits appréciés pour leurs qualités nutritionnelles. Sa consommation peut contribuer à diversifier les apports en vitamines et en substances végétales protectrices, à condition de privilégier les préparations contenant une quantité importante de fruit et peu de sucres ajoutés. Contrairement aux boissons industrielles fortement sucrées, un jus de cassis pur ou peu transformé conserve une partie des nutriments naturellement présents dans les baies. Son intérêt dépend toutefois du procédé de fabrication, de la quantité consommée et de son intégration dans une alimentation équilibrée.

Le principal atout nutritionnel du cassis réside dans sa teneur élevée en vitamine C. À poids égal, les baies fraîches peuvent en contenir plusieurs fois plus que les oranges, même si une partie de cette vitamine peut disparaître lors de la transformation en jus, notamment sous l’effet de la chaleur et de l’oxygène. La vitamine C participe au fonctionnement normal du système immunitaire, contribue à réduire la fatigue lorsqu’un apport insuffisant en est la cause et joue un rôle essentiel dans la formation du collagène, nécessaire à la santé de la peau, des os et des vaisseaux sanguins. Le cassis contient également des anthocyanes, des pigments naturels responsables de sa couleur foncée. Ces molécules appartiennent à la famille des polyphénols et sont étudiées pour leurs propriétés antioxydantes. Elles contribuent à protéger les cellules contre certains phénomènes d’oxydation dans des conditions expérimentales, mais les recherches ne permettent pas d’affirmer que boire du jus de cassis prévient à lui seul les maladies cardiovasculaires ou d’autres pathologies.

Un jus riche en antioxydants, mais attention à sa teneur en sucre

Plusieurs travaux scientifiques se sont intéressés aux effets des extraits de cassis sur la circulation sanguine, la récupération après l’effort et certains marqueurs de l’inflammation. Les résultats obtenus suggèrent des effets potentiellement intéressants, notamment en raison de la présence d’anthocyanes. Toutefois, ces études portent souvent sur de petits groupes de participants et utilisent parfois des extraits concentrés dont la composition diffère sensiblement de celle d’un jus vendu dans le commerce. Les conclusions doivent donc être interprétées avec prudence. Le jus de cassis ne peut pas être considéré comme un traitement contre les troubles circulatoires, les douleurs articulaires ou les infections. Son intérêt réside avant tout dans sa contribution à une alimentation diversifiée, comprenant également des fruits entiers, des légumes et d’autres sources de micronutriments. Les baies de cassis consommées entières présentent d’ailleurs un avantage supplémentaire : elles contiennent des fibres alimentaires, dont une grande partie est éliminée pendant l’extraction du jus.

Le choix du produit reste essentiel pour profiter des qualités nutritionnelles du cassis. Dans les rayons des supermarchés, les boissons commercialisées sous cette appellation peuvent présenter des compositions très différentes. Un pur jus, un nectar, un sirop à diluer et une boisson aromatisée au cassis n’apportent pas les mêmes quantités de fruit ni de sucre. Certains sirops sont particulièrement concentrés en sucres ajoutés, tandis que les jus sans sucre ajouté contiennent naturellement les sucres issus des fruits. Les consommateurs ont donc intérêt à examiner les étiquettes, en vérifiant notamment le pourcentage de cassis utilisé et la quantité totale de sucres pour 100 millilitres. Une petite portion occasionnelle peut s’intégrer dans une alimentation équilibrée, mais elle ne remplace pas la consommation de fruits entiers. Pour préserver au mieux les caractéristiques du produit, il est également préférable de respecter les conditions de conservation indiquées par le fabricant et de limiter la durée de stockage après ouverture. Apprécié pour son goût puissant, sa couleur et sa richesse en composés végétaux, le jus de cassis constitue ainsi une boisson intéressante, sans pour autant posséder les vertus miraculeuses que certaines communications commerciales lui attribuent.