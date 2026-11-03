L'automne apporte une riche variété de fruits comme les pommes, poires, châtaignes, et raisins, essentiels pour une alimentation équilibrée. Ces fruits, riches en fibres et en vitamines, favorisent une bonne santé et préparent le corps à l'hiver. Favoriser les produits locaux permet également de limiter le gaspillage alimentaire tout en diversifiant ses apports nutritionnels.

Avec l’arrivée de l’automne, les étals des marchés changent de couleurs et de saveurs. Pommes, poires, raisins, figues, kakis et châtaignes font leur retour dans les habitudes alimentaires. Riches en fibres, en vitamines et en minéraux, ces fruits de saison constituent de précieux alliés pour conserver une alimentation équilibrée à l’approche de l’hiver.

L’automne ne se résume pas à la baisse des températures et au raccourcissement des journées. Cette saison offre également une grande diversité de fruits, dont les qualités nutritionnelles méritent d’être redécouvertes. Parmi les incontournables figurent les pommes et les poires, particulièrement abondantes entre septembre et novembre. Faciles à conserver et à transporter, elles apportent des fibres qui favorisent le transit intestinal et contribuent à la satiété. La pomme contient notamment de la pectine, une fibre soluble, tandis que la poire se distingue par sa teneur en eau et sa douceur naturelle. Consommés crus, en compote sans sucre ajouté ou cuits au four, ces deux fruits permettent de varier les plaisirs sans nécessairement recourir aux desserts industriels.

D’autres fruits trouvent également leur place dans les paniers automnaux. Le raisin, récolté principalement à la fin de l’été et au début de l’automne, apporte des glucides naturellement présents ainsi que différents composés antioxydants. La figue, appréciée pour sa chair sucrée, fournit des fibres et plusieurs minéraux, notamment du potassium. Le kaki, dont la pleine saison commence généralement en octobre, se distingue par sa couleur orangée et sa richesse en caroténoïdes, des pigments dont certains peuvent être transformés en vitamine A par l’organisme. Le coing, quant à lui, se consomme le plus souvent cuit, en compote ou en préparation maison. Ces fruits contribuent à diversifier les apports nutritionnels, même si aucun ne possède à lui seul des propriétés miraculeuses pour la santé.

Châtaignes, noix et noisettes : les autres trésors de la saison

L’automne marque aussi le retour des châtaignes, particulièrement appréciées dans plusieurs régions françaises. Contrairement aux noix et aux noisettes, qui sont riches en matières grasses, les châtaignes contiennent principalement des glucides complexes. Elles apportent également des fibres et du potassium. Grillées, bouillies ou incorporées dans des préparations salées, elles constituent une alternative intéressante à d’autres féculents. Les noix et les noisettes présentent, de leur côté, des qualités nutritionnelles différentes. Elles fournissent des acides gras insaturés, des protéines végétales et de la vitamine E. Les noix sont notamment une source d’acide alpha-linolénique, un oméga-3 d’origine végétale. Leur densité énergétique invite toutefois à les consommer en portions adaptées aux besoins de chacun.

Privilégier les fruits d’automne présente enfin des avantages pratiques et environnementaux, particulièrement lorsqu’ils sont produits localement et achetés pendant leur période naturelle de récolte. Les pommes et les poires françaises peuvent se conserver plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les variétés et les conditions de stockage, ce qui permet de limiter le gaspillage alimentaire. Les marchés, les producteurs et les circuits courts offrent également l’occasion de découvrir des variétés parfois absentes des grandes surfaces. Pour profiter pleinement de leurs qualités nutritionnelles, les professionnels de santé recommandent de varier les fruits plutôt que de se concentrer sur un seul aliment. À l’approche de l’hiver, l’essentiel reste de conserver une alimentation diversifiée, associant fruits, légumes, céréales complètes et sources de protéines. Une manière simple de faire rimer plaisir de saison et équilibre alimentaire.