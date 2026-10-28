Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie neurologique rare causée par une réaction immunitaire qui attaque les nerfs. Les symptômes incluent une faiblesse musculaire progressive et des fourmillements, pouvant mener à une paralysie et nécessitant une hospitalisation. Les traitements visent à réduire cette attaque immunitaire et améliorer la récupération.

Des fourmillements dans les pieds, une faiblesse musculaire qui remonte progressivement vers les jambes puis parfois vers les bras : ces symptômes peuvent révéler un syndrome de Guillain-Barré. Cette maladie neurologique rare survient souvent après une infection et peut entraîner une paralysie rapide. Dans les formes les plus graves, elle touche les muscles respiratoires et nécessite une hospitalisation en urgence.

Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie inflammatoire aiguë du système nerveux périphérique, c’est-à-dire des nerfs qui relient le cerveau et la moelle épinière au reste de l’organisme. Il apparaît lorsque le système immunitaire, normalement chargé de combattre les infections, s’attaque par erreur à certaines structures nerveuses. Cette réaction peut endommager la myéline qui protège les fibres nerveuses ou, dans certaines formes, les fibres elles-mêmes. Le syndrome survient fréquemment dans les semaines suivant une infection respiratoire ou digestive. Certaines bactéries, notamment Campylobacter jejuni, ainsi que plusieurs virus peuvent être impliqués dans le déclenchement de cette réaction immunitaire.

Une faiblesse musculaire qui peut progresser rapidement

Les premiers symptômes associent souvent des fourmillements, une sensation d’engourdissement ou des douleurs dans les pieds et les mains. Une faiblesse musculaire apparaît ensuite, généralement au niveau des jambes, et peut progressivement s’étendre vers les bras et le visage. Les patients peuvent éprouver des difficultés à monter les escaliers, à se lever d’une chaise ou à marcher normalement. Contrairement à de nombreuses maladies neurologiques chroniques, l’aggravation peut être particulièrement rapide, parfois en quelques jours. Les réflexes tendineux sont souvent diminués ou absents lors de l’examen neurologique.

La principale complication concerne l’atteinte des muscles nécessaires à la respiration. Lorsque la faiblesse devient importante, une assistance respiratoire peut être nécessaire, ce qui justifie une surveillance hospitalière rapprochée. Le syndrome peut également perturber le système nerveux autonome, responsable notamment de la régulation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Des variations importantes de tension ou des troubles du rythme peuvent alors survenir. Le diagnostic repose sur l’examen neurologique, complété selon les situations par une ponction lombaire et des examens électrophysiologiques permettant d’étudier le fonctionnement des nerfs.

Des traitements pour limiter l’attaque immunitaire

Le traitement repose principalement sur deux approches destinées à réduire les effets de la réaction immunitaire : l’administration d’immunoglobulines par voie intraveineuse ou les échanges plasmatiques. Ces traitements peuvent accélérer la récupération et limiter la gravité de la maladie lorsqu’ils sont utilisés dans les situations appropriées. Ils ne réparent cependant pas instantanément les nerfs déjà endommagés. La prise en charge comprend également la prévention des complications liées à l’immobilisation, le contrôle de la douleur et, lorsque cela est nécessaire, une assistance respiratoire en soins intensifs.

La récupération peut être longue et nécessite parfois plusieurs mois de rééducation. De nombreux patients retrouvent une autonomie importante, mais certains conservent une faiblesse musculaire, des douleurs neuropathiques ou une fatigue persistante. Le pronostic dépend notamment de la sévérité de l’atteinte initiale, de l’âge et de la rapidité de la prise en charge. Dans une minorité de cas, des séquelles importantes peuvent persister. Le syndrome de Guillain-Barré reste donc une maladie potentiellement grave malgré les progrès réalisés dans son traitement.

Des fourmillements isolés dans les pieds ne signifient évidemment pas qu’une personne souffre de Guillain-Barré. En revanche, une faiblesse musculaire récente qui s’aggrave rapidement, particulièrement lorsqu’elle touche les deux jambes et progresse vers le haut du corps, nécessite une évaluation médicale urgente. Des difficultés à respirer, à avaler ou à marcher constituent des signes particulièrement préoccupants. La rapidité de la progression fait toute la différence : reconnaître les symptômes permet d’organiser une prise en charge avant que les complications neurologiques ou respiratoires ne deviennent sévères.