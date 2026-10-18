Paralysie supranucléaire progressive : cette maladie neurologique rare souvent confondue avec Parkinson

La paralysie supranucléaire progressive (PSP) est une maladie neurodégénérative rare souvent confondue avec Parkinson, se manifestant par des chutes précoces, des troubles de l'équilibre et des difficultés à diriger le regard vers le bas. Le diagnostic est complexe, et les traitements demeurent limités, nécessitant une approche centrée sur la rééducation et l'adaptation des soins.

Des chutes inexpliquées, des difficultés à regarder vers le bas ou une raideur inhabituelle : ces symptômes peuvent révéler une paralysie supranucléaire progressive, une maladie neurodégénérative rare parfois confondue avec la maladie de Parkinson. Son diagnostic reste complexe, notamment parce que ses premières manifestations peuvent sembler banales.

La paralysie supranucléaire progressive, ou PSP, est une maladie neurologique provoquée par une dégénérescence progressive de certaines régions du cerveau impliquées dans les mouvements, l’équilibre et le contrôle des yeux. Elle appartient au groupe des tauopathies, des maladies caractérisées par une accumulation anormale de la protéine tau dans les cellules nerveuses. La PSP apparaît généralement après 60 ans et peut, à ses débuts, ressembler à une maladie de Parkinson. Mais son évolution et certaines manifestations cliniques permettent progressivement de la distinguer.

Des chutes précoces et des mouvements oculaires perturbés

L’un des signes les plus caractéristiques est l’apparition de troubles de l’équilibre pouvant provoquer des chutes, parfois vers l’arrière, relativement tôt dans l’évolution de la maladie. Contrairement à la maladie de Parkinson classique, où les troubles de l’équilibre surviennent souvent plus tardivement, ils peuvent constituer ici l’un des premiers symptômes. Les patients peuvent également présenter une raideur du cou et du tronc, une lenteur des mouvements ou des difficultés à marcher. Certains développent des troubles de la parole et de la déglutition, qui peuvent progressivement compliquer l’alimentation.

Une autre particularité concerne les mouvements des yeux. Les personnes atteintes peuvent éprouver des difficultés à diriger volontairement leur regard vers le bas, par exemple lorsqu’elles descendent un escalier ou regardent leur assiette. Ce trouble peut contribuer aux chutes et aux difficultés dans la vie quotidienne. Des changements de comportement, une diminution de l’initiative ou des troubles cognitifs peuvent également apparaître. Ces manifestations ne sont toutefois pas toutes présentes dès le début, ce qui explique pourquoi le diagnostic peut être retardé.

Une maladie pour laquelle les traitements restent limités

Le diagnostic repose principalement sur l’examen neurologique et l’évolution des symptômes. Une IRM cérébrale peut apporter des arguments supplémentaires, notamment lorsqu’elle met en évidence certaines modifications du tronc cérébral, mais elle ne suffit pas à confirmer systématiquement la maladie. Les médecins doivent également éliminer d’autres affections susceptibles de provoquer des troubles similaires. Certains patients reçoivent initialement un diagnostic de maladie de Parkinson avant que l’évolution clinique ne conduise à reconsidérer cette hypothèse.

Il n’existe actuellement aucun traitement capable d’arrêter ou d’inverser la progression de la PSP. Certains médicaments utilisés dans la maladie de Parkinson, notamment la lévodopa, peuvent être essayés, mais leur efficacité est généralement limitée. La prise en charge repose surtout sur la rééducation, la prévention des chutes, l’orthophonie et l’adaptation de l’environnement quotidien. Lorsque les troubles de la déglutition deviennent importants, un accompagnement nutritionnel spécialisé peut être nécessaire afin de réduire le risque de fausses routes et de complications respiratoires.

La paralysie supranucléaire progressive reste une maladie rare, mais elle rappelle que tous les troubles de la marche ou de la rigidité musculaire ne correspondent pas nécessairement à Parkinson. Des chutes répétées sans explication évidente, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de difficultés à bouger les yeux ou d’une raideur progressive, méritent une évaluation neurologique. Un diagnostic précis permet d’organiser plus rapidement une prise en charge adaptée et d’anticiper les complications liées à l’évolution de la maladie.