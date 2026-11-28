La santé mentale des jeunes femmes en France se détériore, avec une augmentation de 47 % des hospitalisations pour gestes auto-infligés en cinq ans. En 2025, près de 100 000 admissions ont été enregistrées, majoritairement chez les 18-24 ans. Les autorités appellent à renforcer les dispositifs de prévention et d'accompagnement face à cette crise.

La santé mentale des jeunes femmes continue de se dégrader en France. Selon le bilan annuel publié jeudi 26 novembre 2026 par Santé publique France, les hospitalisations pour gestes auto-infligés, qui comprennent les tentatives de suicide et les automutilations, ont augmenté de 47 % en cinq ans chez les femmes âgées de 18 à 24 ans. Une progression particulièrement préoccupante, qui se poursuit malgré le développement des dispositifs de prévention. En 2025, plus de 100 000 hospitalisations liées à ces comportements ont été recensées dans le pays, dont près des deux tiers concernent des femmes. Les autorités sanitaires appellent à renforcer le repérage précoce des situations de détresse psychologique et l’accompagnement des personnes les plus vulnérables.

Les chiffres publiés par Santé publique France révèlent une évolution inquiétante des conduites auto-agressives chez les jeunes générations. En 2025, 100 726 hospitalisations pour gestes auto-infligés ont été enregistrées sur l’ensemble du territoire, concernant 82 655 personnes distinctes. Les femmes représentent 65,3 % de ces hospitalisations, tandis que les jeunes de 11 à 24 ans concentrent à eux seuls 41 % des admissions. La progression est particulièrement marquée chez les femmes de 18 à 24 ans, dont le taux d’hospitalisation a augmenté de 47 % entre 2020 et 2025. Sur la seule dernière année, cette catégorie enregistre une hausse supplémentaire de 9 %. Les adolescentes âgées de 11 à 17 ans sont également fortement touchées, avec une augmentation de 34 % sur cinq ans et de 3 % entre 2024 et 2025. Ces données confirment une tendance observée depuis la crise sanitaire, qui n’a pas encore été inversée.

Les jeunes hommes sont eux aussi concernés par cette augmentation, même si les niveaux d’hospitalisation restent généralement inférieurs à ceux des jeunes femmes. Chez les garçons de 11 à 17 ans, la progression atteint 16 % sur cinq ans, contre 23 % chez les hommes de 18 à 24 ans. En 2025, les hospitalisations augmentent de 8 % dans ces deux classes d’âge masculines. Les différences entre les sexes apparaissent également dans la nature des comportements recensés et leurs conséquences. Les femmes sont majoritaires parmi les personnes hospitalisées pour gestes auto-infligés, tandis que les hommes représentent une proportion beaucoup plus importante des décès par suicide. Les dernières données de mortalité disponibles, portant sur l’année 2024, font état de 8 722 décès par suicide en France, dont environ les trois quarts concernent des hommes. Chez les jeunes filles et femmes âgées de 11 à 24 ans, 180 décès ont été recensés cette année-là, un chiffre en progression par rapport à 2023.

Réseaux sociaux, harcèlement et précarité : plusieurs facteurs de vulnérabilité

Santé publique France souligne que la dégradation de la santé mentale des jeunes ne peut être attribuée à une cause unique. Plusieurs facteurs sont susceptibles de contribuer à cette évolution, notamment le cyberharcèlement, les violences sexistes et sexuelles, la pression scolaire ou universitaire, les difficultés économiques et les incertitudes liées aux crises internationales. Les réseaux sociaux peuvent également jouer un rôle dans certaines situations, en renforçant les phénomènes de comparaison sociale, les pressions sur l’apparence physique ou l’exposition à des contenus anxiogènes. Les spécialistes rappellent cependant qu’une hausse des hospitalisations peut aussi traduire une amélioration du repérage des situations de souffrance, une libération de la parole et un recours plus fréquent aux soins. Les statistiques ne permettent donc pas d’affirmer que tous les gestes auto-infligés correspondent à des tentatives de suicide : certains relèvent d’automutilations sans intention suicidaire, même s’ils nécessitent une attention médicale et psychologique.

Face à cette situation, les autorités sanitaires mettent en avant le développement des dispositifs de prévention et d’accompagnement. Le numéro national de prévention du suicide, le 3114, accessible gratuitement et à toute heure, permet aux personnes en détresse ainsi qu’à leurs proches d’échanger avec des professionnels formés. Le dispositif VigilanS, destiné à maintenir un contact avec les personnes ayant effectué une tentative de suicide, constitue également un outil important pour réduire les risques de récidive. Santé publique France observe une augmentation du recours à ces services, mais insiste sur la nécessité d’améliorer l’accès aux consultations psychologiques et psychiatriques, particulièrement pour les adolescents et les jeunes adultes. Le renforcement de la prévention dans les établissements scolaires, les universités et les structures de soins représente également un enjeu majeur. Derrière les statistiques, le bilan révèle surtout une souffrance psychologique persistante chez une partie de la jeunesse française, qui nécessite des réponses durables en matière de santé publique, de prévention et d’accompagnement.

Sources citées dans l’article Santé publique France