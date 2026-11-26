Paracétamol : la hausse des prix relance les inquiétudes sur l’accès aux médicaments

Le prix du paracétamol augmentera de sept centimes à partir de juillet 2027, suscitant des préoccupations sur l'accès aux soins des ménages modestes. Cette hausse, visant à soutenir la production nationale, soulève des tensions entre souveraineté sanitaire et maîtrise des coûts, exacerbant les défis pour les familles nombreuses et les patients à faible revenu.

Le prix du paracétamol devrait augmenter de sept centimes par boîte à compter du 1er juillet 2027. Destinée à soutenir la production pharmaceutique française, cette revalorisation soulève des interrogations concernant le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes et l’accès aux soins.

Le Comité économique des produits de santé (CEPS) a annoncé, mercredi 25 novembre, une augmentation du prix du paracétamol fabriqué en France, après plusieurs années de gel tarifaire. Le prix de sortie d’usine devrait passer de 76 à 83 centimes par boîte, soit une progression de 9,2 %. En pharmacie, une boîte actuellement vendue 2,18 euros pourrait ainsi atteindre 2,25 euros à partir de l’été prochain.

Médicament le plus prescrit en France, le paracétamol occupe une place centrale dans le traitement de la douleur et de la fièvre. Si cette augmentation peut sembler limitée, elle représente une dépense supplémentaire pour les familles nombreuses, les personnes souffrant de douleurs chroniques et les patients aux revenus modestes. Pour un consommateur achetant quatre boîtes par mois, le surcoût annuel atteindrait 3,36 euros, en l’absence de remboursement.

La souveraineté sanitaire face au pouvoir d’achat

Cette revalorisation répond aux revendications des laboratoires Opella et Upsa, engagés depuis 2021 dans la relocalisation de leur approvisionnement en principes actifs auprès du groupe français Seqens. La production nationale doit permettre de réduire la dépendance de la France envers la Chine et l’Inde, tout en sécurisant l’approvisionnement en médicaments essentiels. Les coûts de fabrication français demeurent néanmoins supérieurs à ceux pratiqués en Asie.

Les pouvoirs publics prévoient également d’harmoniser les tarifs officiels entre les différentes marques de paracétamol, tout en exigeant des remises auprès des industriels produisant à l’étranger. Cette stratégie illustre la difficulté de concilier souveraineté industrielle, maîtrise des dépenses de santé et accessibilité financière des médicaments. Dans un contexte de tensions sur le pouvoir d’achat, l’accumulation des dépenses médicales non remboursées pourrait accentuer les difficultés rencontrées par les populations les plus précaires.

Sources citées dans l’article Comité économique des produits de santé (CEPS)