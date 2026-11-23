La vaccination contre la grippe en Ehpad d'Île-de-France présente un écart préoccupant : 85 % des résidents sont vaccinés, contre seulement 27 % des soignants. Des campagnes de sensibilisation et des séances de vaccination sur site sont envisagées pour améliorer cette couverture et protéger les personnes vulnérables durant l'hiver.

Alors que la saison hivernale approche, la vaccination contre la grippe révèle un important décalage dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) d’Île-de-France. Selon les chiffres communiqués, 85 % des résidents sont vaccinés, contre seulement 27 % des professionnels. Cette différence de 58 points soulève des interrogations sur la prévention des infections respiratoires dans des établissements accueillant des personnes particulièrement vulnérables.

La grippe saisonnière représente un risque important pour les personnes âgées, notamment lorsqu’elles présentent des maladies chroniques ou une santé fragilisée. En Ehpad, la vie collective et les contacts quotidiens avec les professionnels peuvent faciliter la circulation des virus respiratoires. Si la couverture vaccinale des résidents apparaît élevée, celle des personnels reste nettement inférieure. Cette situation concerne potentiellement les soignants, mais également les autres salariés qui interviennent auprès des personnes hébergées. La vaccination des professionnels constitue pourtant l’un des moyens de limiter les risques de transmission, en complément des mesures d’hygiène et des précautions mises en place lors des épisodes épidémiques.

Une prévention qui repose aussi sur la mobilisation des personnels

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à expliquer la faible adhésion des professionnels à la vaccination antigrippale : la perception du risque, les interrogations sur l’efficacité du vaccin, les contraintes d’organisation ou encore les difficultés d’accès à la vaccination sur le lieu de travail. Ces raisons peuvent varier selon les établissements et les catégories de personnels. Pour améliorer la couverture vaccinale, les campagnes de sensibilisation, les échanges avec les professionnels de santé et l’organisation de séances directement dans les Ehpad constituent des pistes régulièrement mises en avant. L’objectif est de faciliter l’accès au vaccin tout en répondant aux questions des salariés.

L’écart entre les résidents et les professionnels rappelle les difficultés persistantes de la prévention de la grippe dans le secteur médico-social. Si la vaccination ne supprime pas totalement le risque d’infection ou de transmission, elle contribue à réduire les conséquences de la maladie, notamment chez les personnes les plus fragiles. Le port du masque en présence de symptômes, l’hygiène des mains, l’aération des locaux et l’adaptation des visites lors des épisodes épidémiques demeurent également essentiels. À l’approche de l’hiver, la mobilisation des établissements franciliens sera déterminante pour limiter les contaminations et protéger les résidents.