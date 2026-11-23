La CPAM de l'Isère investit 41 millions d'euros pour construire un nouveau siège à Grenoble d'ici 2030. Ce bâtiment de 9 300 m², conçu pour améliorer l'accueil des assurés et moderniser les conditions de travail des employés, intégrera des solutions écologiques et vise des économies de fonctionnement significatives.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère va se doter d’un nouveau siège à Grenoble. Implanté rue des Alliés, dans le quartier Flaubert, le futur bâtiment représente un investissement de 41 millions d’euros. Prévue pour l’été 2030, son ouverture doit permettre d’améliorer l’accueil des quelque 350 assurés reçus quotidiennement et d’offrir des conditions de travail modernisées à près de 800 collaborateurs de la CPAM et de la Carsat.

Engagé dès 2018, le projet a franchi une étape importante avec l’obtention du permis de construire le 25 septembre 2026. Conçu par le cabinet d’architecture grenoblois Groupe 6, le futur siège développera environ 9 300 m² répartis sur six niveaux, autour d’un atrium central. Il sera construit sur l’actuel parking de la CPAM et proposera des espaces de travail réorganisés, ainsi qu’un accueil du public mieux adapté aux besoins des assurés. L’organisme souhaite notamment faciliter les démarches administratives, renforcer l’accompagnement numérique et réduire les temps d’attente grâce à une meilleure organisation des rendez-vous.

Un bâtiment écologique pour réduire les dépenses de fonctionnement

Le nouveau siège affichera également des ambitions environnementales importantes. Sa conception associera le bois et le béton, avec un système de géothermie sur nappe pour le chauffage et le rafraîchissement des locaux. Des panneaux photovoltaïques permettront de produire une partie de l’électricité consommée sur place. Le bâtiment visera le label Passivhaus, reconnu pour ses exigences en matière de performance énergétique. Selon les estimations de la CPAM, ces équipements et la rationalisation des espaces pourraient générer environ 1,4 million d’euros d’économies annuelles sur les dépenses de fonctionnement.

Le chantier doit débuter à l’été 2027, après une phase de consultation des entreprises prévue au premier semestre. Le projet prévoit également un parking souterrain d’environ 200 places, la préservation de plusieurs arbres et l’aménagement d’espaces végétalisés. La livraison du bâtiment est envisagée au printemps 2030, avant une mise en service durant l’été. Avec cette opération immobilière, la CPAM de l’Isère entend moderniser durablement ses infrastructures tout en maintenant un service public de proximité, accessible aux habitants de Grenoble et de son agglomération.