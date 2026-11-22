Une étude sur 405 023 participants révèle quatre profils métaboliques distincts liés au risque de cancer, chacun associé à des conditions spécifiques comme le diabète ou les troubles lipidiques. Ces résultats offrent des pistes pour des stratégies de prévention personnalisée, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer leur applicabilité clinique.

Une vaste étude scientifique publiée le 20 novembre 2026 dans la revue « Nature Communications » met en évidence quatre profils métaboliques associés à des trajectoires différentes de cancer. En analysant les données de 405 023 participants, les chercheurs ont identifié plusieurs groupes de troubles endocriniens, nutritionnels et métaboliques liés à la survenue et à l’évolution de certains cancers. Ces résultats pourraient contribuer à améliorer l’évaluation des risques et les stratégies de prévention personnalisée.

Les chercheurs ont exploité les données de la UK Biobank, une importante cohorte britannique permettant de suivre l’état de santé de centaines de milliers de volontaires sur plusieurs années. Leur analyse a porté sur 25 maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, afin de déterminer leurs associations avec l’apparition d’un premier cancer, le développement de cancers primitifs multiples et la mortalité. Parmi les 405 023 participants étudiés, 54,1 % étaient des femmes et l’âge moyen atteignait 56,4 ans. Les scientifiques ont utilisé plusieurs méthodes statistiques pour examiner les relations entre ces pathologies et les différentes étapes de l’évolution du cancer.

Au cours du suivi, 60 909 participants, soit environ 15 % de la cohorte, ont développé un premier cancer. Parmi eux, 5 632 ont ensuite présenté plusieurs cancers primitifs distincts. L’étude montre que les associations entre les troubles métaboliques et les cancers varient selon les maladies et les organes concernés. Ces résultats confirment l’intérêt d’une approche qui ne considère pas les déséquilibres métaboliques comme un ensemble uniforme, mais cherche à identifier des configurations particulières susceptibles d’être liées à des risques différents.

Quatre profils métaboliques qui se distinguent

Les scientifiques ont identifié quatre grands profils. Le premier, désigné C1, est principalement caractérisé par les troubles du métabolisme du fer et les carences en fer. Le deuxième, C2, est dominé par le diabète de type 2. Le troisième, C3, regroupe principalement des anomalies du métabolisme des lipides et des lipoprotéines. Enfin, le quatrième, C4, est associé à une prédominance de l’ostéoporose. Ces catégories ont été établies à partir des associations observées entre plusieurs maladies métaboliques, et non à partir d’un simple examen sanguin permettant de classer automatiquement chaque individu.

L’analyse révèle que ces différents profils ne présentent pas les mêmes associations avec la survenue des cancers et leur évolution. Certains troubles peuvent être davantage liés à des localisations cancéreuses particulières, tandis que d’autres semblent associés à des trajectoires plus complexes. Les chercheurs ont également étudié les interactions possibles entre plusieurs maladies métaboliques présentes chez un même individu. Cette approche permet de mieux comprendre pourquoi des personnes présentant des problèmes de santé apparemment comparables peuvent connaître des évolutions différentes.

Vers une prévention du cancer plus personnalisée ?

Pour approfondir leurs résultats, les scientifiques ont étudié les protéines et les métabolites présents dans l’organisme. Leur objectif était d’identifier des mécanismes biologiques susceptibles de contribuer aux associations observées entre les troubles métaboliques et le cancer. Ils ont également développé un modèle prédictif utilisant l’apprentissage profond et plusieurs catégories de données médicales. Cette méthode vise à améliorer l’estimation des risques en tenant compte de la complexité des interactions biologiques, plutôt qu’en s’appuyant uniquement sur quelques facteurs isolés.

Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence. Une association statistique entre un trouble métabolique et un cancer ne démontre pas nécessairement un lien direct de cause à effet. Les profils identifiés ne constituent pas non plus des diagnostics de cancer ni des outils de dépistage immédiatement utilisables en consultation. Des travaux complémentaires seront nécessaires pour confirmer leur pertinence dans d’autres populations et déterminer leur intérêt clinique. L’étude ouvre néanmoins des perspectives pour une médecine préventive davantage adaptée aux caractéristiques métaboliques de chaque patient.