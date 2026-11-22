Le syndrome de Brugada, une anomalie cardiaque souvent génétique, peut entraîner des arythmies graves, principalement détectées par électrocardiogramme. Bien que certains patients soient asymptomatiques, d'autres subissent des malaises ou pertes de connaissance. Une prévention adaptée est cruciale, notamment pour ceux à risque, avec un suivi spécialisé en cas de complications.

Un malaise inexpliqué, une perte de connaissance pendant le repos ou des palpitations inhabituelles : ces manifestations peuvent parfois révéler un syndrome de Brugada. Cette maladie électrique du cœur, souvent d’origine génétique, peut favoriser des troubles du rythme ventriculaire graves. Certaines personnes ne présentent pourtant aucun symptôme et découvrent cette anomalie à l’occasion d’un électrocardiogramme ou d’un dépistage familial.

Le syndrome de Brugada est une maladie des canaux ioniques cardiaques, les structures qui permettent aux cellules du cœur de produire et de transmettre les signaux électriques responsables de leurs contractions. Chez certaines personnes, des anomalies de ces mécanismes perturbent l’activité électrique du muscle cardiaque et favorisent l’apparition d’arythmies ventriculaires potentiellement dangereuses. Des variants génétiques, notamment du gène SCN5A, peuvent être impliqués, mais ils ne sont retrouvés que chez une partie des patients. La maladie touche plus fréquemment les hommes et peut être diagnostiquée à l’âge adulte, même si elle peut également être identifiée chez des enfants ou des personnes plus âgées.

Des malaises qui surviennent parfois pendant le sommeil

La particularité du syndrome de Brugada est que le cœur peut présenter une structure parfaitement normale tout en étant exposé à un risque de trouble électrique grave. Certains patients ressentent des palpitations, présentent des malaises ou perdent connaissance brutalement. Les arythmies dangereuses surviennent notamment au repos ou pendant le sommeil, contrairement à certaines maladies cardiaques dont les manifestations sont principalement déclenchées par l’effort. Dans les formes les plus sévères, une fibrillation ventriculaire peut entraîner un arrêt cardiaque. Toutefois, de nombreuses personnes porteuses d’un aspect électrocardiographique évocateur ne développeront jamais de complication grave.

Le diagnostic repose principalement sur l’électrocardiogramme, qui peut montrer une anomalie caractéristique dans certaines dérivations explorant la partie droite du cœur. Cet aspect n’est pas nécessairement visible en permanence et peut apparaître ou s’accentuer dans certaines circonstances, notamment pendant un épisode de fièvre. Des examens complémentaires, parfois réalisés dans un centre spécialisé, peuvent être nécessaires pour confirmer le diagnostic et distinguer un véritable syndrome de Brugada d’autres situations produisant des anomalies similaires. L’évaluation prend également en compte les antécédents de malaises, d’arrêt cardiaque et de mort subite dans la famille. Une analyse génétique peut être proposée, mais un résultat négatif n’exclut pas la maladie.

Une prévention adaptée au risque individuel

La prise en charge dépend essentiellement du risque de développer une arythmie grave. Chez les patients ayant déjà présenté un arrêt cardiaque ou certaines arythmies ventriculaires documentées, l’implantation d’un défibrillateur automatique peut être indiquée. Ce dispositif surveille en permanence le rythme cardiaque et peut délivrer un traitement électrique lorsqu’une arythmie dangereuse apparaît. En revanche, il n’est pas systématiquement recommandé chez toutes les personnes asymptomatiques, car son implantation comporte également des risques et doit être justifiée par une évaluation spécialisée.

Certaines précautions jouent un rôle important dans la prévention. La fièvre doit être traitée rapidement, car elle peut favoriser l’apparition d’anomalies électriques et déclencher des arythmies chez certains patients. Plusieurs médicaments susceptibles d’aggraver le syndrome doivent également être évités, ce qui nécessite de signaler le diagnostic aux professionnels de santé avant toute nouvelle prescription. Une consommation excessive d’alcool peut aussi favoriser les troubles du rythme. Le dépistage des apparentés du premier degré est généralement discuté lorsqu’un cas est identifié dans une famille, afin de rechercher d’éventuelles anomalies chez des proches encore asymptomatiques.

Le syndrome de Brugada reste rare et la plupart des palpitations ou des malaises ne sont pas liés à cette maladie. En revanche, une perte de connaissance inexpliquée, particulièrement lorsqu’elle survient au repos, ou des antécédents familiaux de mort subite chez une personne jeune justifient une évaluation cardiologique. Une personne inconsciente qui ne respire pas normalement nécessite immédiatement l’appel aux secours et le début d’une réanimation cardiopulmonaire. Identifier ce syndrome permet de proposer une surveillance et des mesures de prévention adaptées, sans considérer pour autant que tous les patients présentent le même niveau de risque.