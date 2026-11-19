La cardiomyopathie hypertrophique est une affection cardiaque souvent asymptomatique, mais pouvant entraîner des complications graves, notamment lors d'activités physiques. Diagnostiquée grâce à des examens spécialisés, elle nécessite un suivi régulier et, dans certains cas, un traitement médical ou chirurgical pour prévenir les arythmies et la mort subite.

Essoufflement à l’effort, douleurs thoraciques, palpitations ou perte de connaissance inexpliquée : ces symptômes peuvent parfois révéler une cardiomyopathie hypertrophique. Cette maladie du muscle cardiaque, souvent d’origine génétique, provoque un épaississement anormal des parois du cœur. Certaines personnes vivent longtemps sans symptôme, tandis que d’autres présentent des troubles du rythme pouvant entraîner des complications graves.

La cardiomyopathie hypertrophique est caractérisée par un épaississement anormal du muscle cardiaque, particulièrement au niveau du ventricule gauche, sans que cette modification soit entièrement expliquée par une hypertension artérielle ou une autre maladie provoquant une surcharge du cœur. Dans de nombreux cas, elle est liée à des anomalies génétiques touchant les protéines responsables de la contraction des cellules musculaires cardiaques. La maladie peut se transmettre au sein d’une famille, mais certaines personnes sont diagnostiquées sans antécédent connu. L’épaississement du muscle peut rendre le ventricule moins souple et perturber son remplissage. Dans certaines formes, il peut également gêner l’éjection du sang vers l’aorte.

Des symptômes parfois absents pendant plusieurs années

De nombreuses personnes atteintes ne présentent aucun symptôme et découvrent la maladie à l’occasion d’un examen médical, d’un électrocardiogramme ou d’un dépistage familial. D’autres ressentent un essoufflement pendant l’activité physique, des douleurs thoraciques, des palpitations ou une fatigue inhabituelle. Des étourdissements et des malaises peuvent également survenir, particulièrement lors d’un effort. Ces manifestations peuvent être liées à une difficulté du cœur à se remplir correctement, à une obstruction de la sortie du ventricule gauche ou à des troubles du rythme. Leur intensité varie considérablement selon les patients et ne reflète pas toujours directement l’importance de l’épaississement du muscle.

Le diagnostic repose principalement sur l’échocardiographie, qui permet de mesurer l’épaisseur des parois cardiaques et d’évaluer le fonctionnement du cœur. Une IRM cardiaque peut apporter des informations complémentaires sur la structure du muscle et la présence éventuelle de fibrose. Un électrocardiogramme et un enregistrement prolongé du rythme cardiaque peuvent être nécessaires pour rechercher des arythmies. Une analyse génétique est parfois proposée, notamment pour faciliter le dépistage des membres de la famille. L’évaluation spécialisée vise également à estimer le risque de complications graves, dont certaines arythmies ventriculaires susceptibles de provoquer une mort subite.

Des traitements pour réduire les symptômes et prévenir les complications

La prise en charge dépend des caractéristiques de la maladie et du risque individuel. Des médicaments, notamment les bêtabloquants ou certains inhibiteurs calciques, peuvent être prescrits pour améliorer les symptômes et réduire les conséquences de l’obstruction lorsqu’elle existe. Dans certaines formes obstructives, des traitements plus spécifiques, y compris des inhibiteurs de la myosine cardiaque chez des patients sélectionnés, peuvent être envisagés. Lorsque l’obstruction reste importante malgré les médicaments, une intervention visant à réduire l’épaisseur du septum cardiaque peut être proposée dans des centres spécialisés.

La prévention de la mort subite constitue un autre enjeu majeur. Chez certains patients présentant des facteurs de risque élevés, l’implantation d’un défibrillateur automatique peut être recommandée afin de traiter rapidement une arythmie ventriculaire dangereuse. Les recommandations concernant le sport sont désormais individualisées : une activité physique adaptée est généralement encouragée, tandis que la pratique intensive ou compétitive nécessite une évaluation cardiologique spécifique. Le dépistage familial permet également d’identifier des proches éventuellement atteints avant l’apparition de symptômes. Un suivi régulier reste indispensable, car les caractéristiques de la maladie peuvent évoluer au cours de la vie.

Un essoufflement pendant le sport ou des palpitations occasionnelles ne signifient évidemment pas qu’une personne souffre de cardiomyopathie hypertrophique. En revanche, un malaise inexpliqué à l’effort, des douleurs thoraciques répétées ou des antécédents familiaux de mort subite doivent conduire à une évaluation médicale. Une perte de connaissance pendant une activité physique mérite une attention particulièrement rapide. Cette maladie rappelle que certaines anomalies cardiaques peuvent rester longtemps silencieuses et que leur identification permet, dans de nombreux cas, de réduire efficacement le risque de complications.