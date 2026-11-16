L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une affection rare affectant les petites artères des poumons, entraînant une surcharge progressive du cœur. Les symptômes, souvent confondus avec d'autres pathologies, incluent essoufflement et fatigue. Un diagnostic précoce et un traitement spécialisé sont cruciaux pour améliorer la qualité de vie et éviter des complications graves.

Un essoufflement inhabituel en montant les escaliers, une fatigue persistante ou des malaises pendant l’effort : ces symptômes peuvent parfois révéler une hypertension artérielle pulmonaire. Cette maladie rare touche les petites artères des poumons et oblige progressivement le cœur à fournir davantage d’efforts pour faire circuler le sang. Sans prise en charge adaptée, elle peut évoluer vers une insuffisance cardiaque droite.

L’hypertension artérielle pulmonaire, ou HTAP, est une forme particulière d’hypertension pulmonaire caractérisée par une augmentation anormale de la résistance dans les petites artères pulmonaires. Contrairement à l’hypertension artérielle classique, qui concerne la pression du sang dans les artères de l’ensemble du corps, l’HTAP touche la circulation reliant le cœur aux poumons. Les parois des vaisseaux pulmonaires peuvent progressivement s’épaissir et leur diamètre diminuer, ce qui rend le passage du sang plus difficile. Le ventricule droit, chargé d’envoyer le sang vers les poumons, doit alors travailler davantage. La maladie peut être idiopathique, liée à certaines mutations génétiques ou associée à d’autres affections, notamment des maladies du tissu conjonctif comme la sclérodermie.

Un essoufflement longtemps attribué à un manque de forme

Les premiers symptômes sont souvent discrets et peu spécifiques. Une personne peut remarquer qu’elle s’essouffle plus rapidement qu’auparavant lorsqu’elle marche, monte des escaliers ou pratique une activité physique. Une fatigue inhabituelle, des palpitations ou une sensation d’oppression thoracique peuvent également apparaître. Certains patients présentent des vertiges ou des malaises pendant l’effort, particulièrement lorsque le cœur ne parvient plus à augmenter suffisamment le débit sanguin. Ces manifestations peuvent être confondues avec un manque d’entraînement, de l’asthme ou d’autres maladies cardiaques et respiratoires, ce qui explique les retards diagnostiques parfois observés.

Lorsque la maladie progresse, des signes d’insuffisance cardiaque droite peuvent apparaître. Les jambes et les chevilles peuvent gonfler en raison d’une accumulation de liquide, tandis que l’abdomen peut augmenter de volume dans certaines formes avancées. Le diagnostic repose sur plusieurs examens complémentaires, notamment l’échocardiographie, qui permet de rechercher des signes d’augmentation de pression dans les cavités droites du cœur. Des explorations respiratoires, des analyses sanguines et des examens d’imagerie peuvent aider à identifier la cause de l’hypertension pulmonaire. La confirmation hémodynamique de l’HTAP nécessite un cathétérisme cardiaque droit, examen qui mesure directement les pressions dans la circulation pulmonaire.

Des traitements ciblés pour améliorer la circulation pulmonaire

La prise en charge repose sur des médicaments agissant sur différents mécanismes responsables du rétrécissement des artères pulmonaires. Plusieurs familles thérapeutiques sont disponibles, notamment les antagonistes des récepteurs de l’endothéline, les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 et les traitements agissant sur la voie de la prostacycline. Ces médicaments peuvent être associés selon la gravité de la maladie et le niveau de risque du patient. Leur objectif est de réduire les résistances vasculaires pulmonaires, d’améliorer les capacités à l’effort et de ralentir la progression de l’affection. Le choix du traitement doit être réalisé dans un centre spécialisé.

La surveillance repose notamment sur l’évaluation des symptômes, les capacités physiques, certains marqueurs biologiques et le fonctionnement du ventricule droit. Des traitements complémentaires peuvent être nécessaires pour contrôler la rétention d’eau ou corriger une insuffisance d’oxygénation. Dans les formes les plus sévères, malgré les traitements disponibles, une transplantation pulmonaire peut être envisagée chez certains patients. Les progrès thérapeutiques ont considérablement amélioré les perspectives de nombreuses personnes atteintes, mais l’HTAP reste une maladie chronique grave nécessitant un suivi prolongé.

Un essoufflement à l’effort possède évidemment des causes beaucoup plus fréquentes que l’hypertension artérielle pulmonaire. En revanche, une diminution progressive et inexpliquée des capacités physiques, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne de malaises, de douleurs thoraciques ou de gonflements des jambes, mérite une évaluation médicale. Un malaise important ou une difficulté respiratoire sévère nécessite une prise en charge urgente. L’enjeu est d’identifier suffisamment tôt une maladie qui peut évoluer silencieusement avant de provoquer une atteinte importante du cœur.