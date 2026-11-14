L'anémie de Biermer, maladie auto-immune, empêche l'absorption de la vitamine B12, entraînant fatigue excessive et troubles neurologiques graves. Sans traitement, des complications irréversibles peuvent survenir. Le diagnostic repose sur des bilans sanguins, et le traitement, habituellement à vie, implique des injections de vitamine B12 et un suivi régulier de l'état de santé.

Une fatigue persistante, des fourmillements dans les mains ou les pieds, des difficultés à marcher ou des troubles de la mémoire : ces symptômes peuvent parfois révéler une anémie de Biermer. Cette maladie auto-immune perturbe l’absorption de la vitamine B12, indispensable à la fabrication des globules rouges et au bon fonctionnement du système nerveux. Sans traitement, certaines complications neurologiques peuvent devenir irréversibles.

L’anémie de Biermer, également appelée anémie pernicieuse, est une maladie auto-immune qui touche l’estomac. Le système immunitaire attaque progressivement certaines cellules de la muqueuse gastrique, responsables notamment de la production du facteur intrinsèque, une protéine indispensable à l’absorption de la vitamine B12 dans l’intestin. Lorsque cette protéine vient à manquer, l’organisme ne parvient plus à absorber correctement la vitamine apportée par l’alimentation. Les réserves hépatiques de vitamine B12 peuvent retarder l’apparition des symptômes pendant plusieurs années. La maladie touche plus fréquemment les adultes d’âge moyen ou avancé et peut être associée à d’autres affections auto-immunes, notamment certaines maladies thyroïdiennes.

Une fatigue qui peut masquer des atteintes du système nerveux

Le déficit en vitamine B12 perturbe la production normale des globules rouges et peut provoquer une anémie dite mégaloblastique, caractérisée par la présence de globules rouges anormalement volumineux. Les patients peuvent ressentir une fatigue importante, un essoufflement à l’effort, des palpitations ou une sensation de faiblesse générale. Une pâleur inhabituelle, parfois accompagnée d’une légère coloration jaunâtre de la peau, peut également apparaître. Certaines personnes présentent une inflammation de la langue, qui devient rouge, lisse ou douloureuse, ainsi que des troubles digestifs. Ces manifestations restent toutefois peu spécifiques et peuvent être confondues avec d’autres causes d’anémie ou de fatigue chronique.

La particularité de cette maladie réside également dans ses conséquences neurologiques. Une carence prolongée en vitamine B12 peut endommager certaines structures du système nerveux et provoquer des fourmillements, une diminution de la sensibilité, des troubles de l’équilibre ou des difficultés à marcher. Des troubles de la concentration, de la mémoire ou de l’humeur peuvent également être observés. Ces manifestations peuvent parfois apparaître avant même qu’une anémie soit détectable sur la prise de sang. Le diagnostic repose sur un bilan sanguin évaluant notamment la numération des globules rouges et le taux de vitamine B12, complété selon les situations par la recherche d’anticorps dirigés contre le facteur intrinsèque et d’autres examens destinés à confirmer l’origine auto-immune du déficit.

Un traitement à vie pour éviter les complications

Le traitement consiste à apporter directement à l’organisme la vitamine B12 qu’il ne parvient plus à absorber normalement. Des injections intramusculaires sont fréquemment utilisées, notamment lorsque le déficit est important ou qu’il existe des manifestations neurologiques. Dans certaines situations, des doses élevées de vitamine B12 administrées par voie orale peuvent également être efficaces, sous surveillance médicale. Le traitement doit généralement être poursuivi toute la vie lorsque le défaut d’absorption est permanent. L’anémie peut s’améliorer relativement rapidement après le début de la supplémentation, mais la récupération neurologique est parfois plus lente et peut rester incomplète lorsque les lésions sont anciennes.

L’anémie de Biermer nécessite également une surveillance de la santé gastrique. L’inflammation chronique de la muqueuse de l’estomac, appelée gastrite atrophique auto-immune, est associée à une augmentation du risque de certaines tumeurs gastriques, notamment des cancers et des tumeurs neuroendocrines. Une endoscopie digestive peut donc être discutée selon les caractéristiques du patient et les recommandations spécialisées. Le suivi permet également de vérifier l’efficacité de la supplémentation, de rechercher d’éventuelles carences associées et de surveiller les manifestations neurologiques. Une alimentation riche en vitamine B12 ne suffit généralement pas à corriger durablement la maladie lorsque le mécanisme d’absorption est déficient.

Une fatigue persistante ou des fourmillements dans les extrémités ne signifient évidemment pas qu’une personne souffre d’anémie de Biermer. Ces symptômes peuvent avoir de nombreuses autres origines, notamment métaboliques ou neurologiques. En revanche, leur association avec une carence en vitamine B12, une anémie inexpliquée ou des troubles progressifs de l’équilibre mérite une évaluation médicale. Un diagnostic suffisamment précoce permet de corriger le déficit vitaminique et de prévenir certaines complications qui pourraient autrement laisser des séquelles durables.